Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…”

Roxana Dobre arată fabulos chiar și atunci când trece prin momente mai delicate. CANCAN.RO are imagini tari cu soția lui Florin Salam, care a dat fuga la o farmacie. Motivul? O migrenă, care nu îi dădea pace deloc. În ultima perioadă s-a tot vehiculat faptul că bruneta ar fi însărcinată pentru a patra oară și știm prea bine că femeile trec prin tot felul de stări care le provoacă disconfort. Nu știm cu exactitate dacă e cazul și în situația protagonistei noastre de astăzi, însă un lucru e cert. O durere de cap nu o împiedică să defileze mai ceva ca pe catwalk. În plus, avem și prima reacție a lui Florin Salam despre sarcina partenerei lui de viață.

Despre faptul că soția lui Florin Salam ar fi însărcinată din nou se discută intens în ultima perioadă. Asta după ce artistul a făcut un live în care și-a anunțat urmăritorii că Roxana așteaptă un bebeluș. Era împreună cu soția lui și au zâmbit amândoi, el a aruncat bomba, iar ea i-a spus că îl iubește.

Noi l-am contactat pe Florin Salam, care a făcut și primele declarații în acest sens. Vă spunem imediat totul, dar până atunci, să o admirăm pe partenera lui de viață. A întors toate privirile nu doar prin ținută, ci și prin atitudine. Și pe bună dreptate! Îmbrăcată toată în negru, partenera de viață a artistului ne-a dat o lecție de încredere de sine level 100!

Roxana Dobre se confruntă cu dureri de cap în timpul sarcinii

În discuția cu CANCAN.RO, Florin Salam a tratat totul cu diplomație. Nu a vrut să dea prea multe detalii. Am contactat-o însă și pe Roxana Dobre, dar nu a răspuns.

Nu mi-ar place mie să vorbesc despre chestia asta, pentru că nu știu dacă îmi stă mie bine. Eu zic că ei, ca femeie, îi stă mult mai bine să vorbească despre sarcină, despre una-alta. Tot ce pot să spun e că nu am fost niciodată mai bine ca acum, nici eu, nici nevasta mea, din toată lumea asta. Atât pot să spun, a spus Florin Salam.

Acum, să ne întoarcem la ținuta brunetei, pentru că avem de detaliat. Roxana Dobre face ce face și bifează din nou o apariție de senzație. Nici măcar o durere de cap nu o poate împiedica să arate stylish pe străzile Capitalei, ca o adevărată catwoman modernă. A purtat o ținută all black, compusă din pantaloni de piele negri, cizme cu toc, o maletă și un palton oversized. Iar ochelarii de soare Chanel și cureaua finuță Hermes au completat perfect outfit-ul ales. De atitudine ce să mai spunem?

Parcă era pe un podium, la defilare, sigură pe ea și fără să dea o secundă de gândit că nu se simte tocmai bine. La cât de hotărâtă o vedem pășind, ne e clar că ținta a fost una clară. A mers direct la o farmacie, iar acolo a anunțat că o doare capul. Putem vedea și în imagini că bruneta își duce mâna la frunte, în timp ce le explică farmacistelor ce simptome are. Le-a spus că de ceva vreme o chinuie aceste dureri de cap. Oare să fie vorba despre vreo astenie de toamnă care nu-i dădea pace? Sau poate sunt simptomele specifice femeilor însărcinate. În orice caz, o durere de cap nu e binevenită niciodată.

