Acasă » Exclusiv » Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…”

Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…”

De: Andrei Iovan 03/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Roxana Dobre arată fabulos chiar și atunci când trece prin momente mai delicate. CANCAN.RO are imagini tari cu soția lui Florin Salam, care a dat fuga la o farmacie. Motivul? O migrenă, care nu îi dădea pace deloc. În ultima perioadă s-a tot vehiculat faptul că bruneta ar fi însărcinată pentru a patra oară și știm prea bine că femeile trec prin tot felul de stări care le provoacă disconfort. Nu știm cu exactitate dacă e cazul și în situația protagonistei noastre de astăzi, însă un lucru e cert. O durere de cap nu o împiedică să defileze mai ceva ca pe catwalk. În plus, avem și prima reacție a lui Florin Salam despre sarcina partenerei lui de viață. 

Despre faptul că soția lui Florin Salam ar fi însărcinată din nou se discută intens în ultima perioadă. Asta după ce artistul a făcut un live în care și-a anunțat urmăritorii că Roxana așteaptă un bebeluș. Era împreună cu soția lui și au zâmbit amândoi, el a  aruncat bomba, iar ea i-a spus că îl iubește.

Roxana Dobre, într-o ținută all black, merge la farmacie.

Noi l-am contactat pe Florin Salam, care a făcut și primele declarații în acest sens. Vă spunem imediat totul, dar până atunci, să o admirăm pe partenera lui de viață. A întors toate privirile nu doar prin ținută, ci și prin atitudine. Și pe bună dreptate! Îmbrăcată toată în negru, partenera de viață a artistului ne-a dat o lecție de încredere de sine level 100!

Roxana Dobre se confruntă cu dureri de cap în timpul sarcinii

În discuția cu CANCAN.RO, Florin Salam a tratat totul cu diplomație. Nu a vrut să dea prea multe detalii. Am contactat-o însă și pe Roxana Dobre, dar nu a răspuns.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Nu mi-ar place mie să vorbesc despre chestia asta, pentru că nu știu dacă îmi stă mie bine. Eu zic că ei, ca femeie, îi stă mult mai bine să vorbească despre sarcină, despre una-alta. Tot ce pot să spun e că nu am fost niciodată mai bine ca acum, nici eu, nici nevasta mea, din toată lumea asta. Atât pot să spun, a spus Florin Salam.

Acum, să ne întoarcem la ținuta brunetei, pentru că avem de detaliat. Roxana Dobre face ce face și bifează din nou o apariție de senzație. Nici măcar o durere de cap nu o poate împiedica să arate stylish pe străzile Capitalei, ca o adevărată catwoman modernă. A purtat o ținută all black, compusă din pantaloni de piele negri, cizme cu toc, o maletă și un palton oversized. Iar ochelarii de soare Chanel și cureaua finuță Hermes au completat perfect outfit-ul ales. De atitudine ce să mai spunem?

Roxana Dobre a mers la farmacie din cauza unei dureri de cap

Parcă era pe un podium, la defilare, sigură pe ea și fără să dea o secundă de gândit că nu se simte tocmai bine. La cât de hotărâtă o vedem pășind, ne e clar că ținta a fost una clară. A mers direct la o farmacie, iar acolo a anunțat că o doare capul. Putem vedea și în imagini că bruneta își duce mâna la frunte, în timp ce le explică farmacistelor ce simptome are. Le-a spus că de ceva vreme o chinuie aceste dureri de cap. Oare să fie vorba despre vreo astenie de toamnă care nu-i dădea pace? Sau poate sunt simptomele specifice femeilor însărcinate. În orice caz, o durere de cap nu e binevenită niciodată.

CITEȘTE ȘI: Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele manelelor” s-a “lepădat” de cazinou!

NU RATA: Cod roșu în familia lui Florin Salam! Roxana-amazoana a oprit timpul în loc când s-a ridicat de pe șezlong. A arătat TOT!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Exclusiv
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni…
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Exclusiv
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania,…
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile
Adevarul
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi,...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de ...
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în ...
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana ...
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum
Vezi toate știrile
×