Imagini de senzație! Cum arată Larisa Iordache la aproape un an distanță de când s-a retras din gimnastică | GALERIE FOTO

Larisa Iordache (26 de ani) are o siluetă de invidiat, chiar dacă s-a retras din activitate. În prezent antrenor la CS Dinamo, fosta gimnastă este foarte activă pe rețelele sociale, unde postează imagini de senzație, care îi scot în evidență corpul perfect.

Măcinată de accidentări, Larisa Iordache și-a anunțat, anul trecut, în decembrie, retragerea din activitatea de gimnastă. A rămas, însă, în fenomen, fiind antrenoare la CS Dinamo. Pe rețelele sociale este, însă, la fel de activă ca în perioada în care concura.

(VEZI AICI: REACȚIA NADIEI COMĂNECI, DUPĂ CE LARISA IORDACHE A ANUNȚAT, ÎN URMĂ CU O ZI, CĂ SE RETRAGE DIN GIMNASTICĂ)

Fotografiile sale atrag mii de likeuri și zeci de comentarii. Nu trebuie, însă, deloc să surprindă, având în vedere că Larisa are un corp de nota 10. CANCAN.RO vă invită să „răsfoiți” o GALERIE FOTO cu superba brunetă. Arată impecabil la aproape un an de când a abandonat sportul de performanță.

Larisa Iordache: „Mă simt împăcată și mulțumită”

„Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică.

Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea.

Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot găsi cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar odată în acești 20 de ani de când am început gimnastica!„, a scris Larisa Iordache, pe contul său de Facebook, în decembrie 2021.