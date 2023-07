Larisa Iordache, dezvăluiri neașteptate despre prima operație suferită. Cine i-a plătit intervenția, după ce Federația a refuzat să o ajute

În urmă cu o săptămână, Larisa Iordache (27 de ani) a fost invitată la podcastul lui Cătălin Oprișan. Cu acest prilej, fosta concurentă de la America Express a mărturisit că antrenorii ei i-au plătit operația.

Potrivit spuselor gimnastei, cei de la Federație i-au spus, la vârsta de 11 ani, că nu au bani să-i plătească operația de care avea nevoie. Era prima intervenție chirurgicală prin care trebuia să treacă, dar nici părinții nu o puteau sprijini financiar. Norocul său a fost că antrenorii ei au făcut un gest deosebit și i-au dat banii necesari.

„Doamna Mariana a spus că este ok, nu este nicio problemă, facem noi asta și fata asta are viitor în gimnastică. Au plătit dumnealor. Pentru mine nu a fost un act de eroism sub nicio formă, a fost un act de omenie. Mama a pus mâna pe telefon și a spus «Doamna Mariana, ce fac acum cu copilul ăsta?»”, a spus Larisa Iordache în podcastul Vreau să știu.

Nu doar că au ajutat-o financiar pe gimnasta care încă de atunci venea acasă cu sacoșa de medalii, ci au sprijinit-o și afectiv:

„Prima operație, eram mică, mama cu tata erau acasă, dar doamna Mariana a avut grijă de mine”

Larisa Iordache s-a lăsat de gimnastică și primește rentă viageră de la stat

De-a lungul celor două decenii de carieră, Larisa Iordache a avut nevoie de 7 operații chirurgicale la gleznă. Intervențiile și-au pus amprenta nu doar în parcursul său profesional, ci au și afectat-o din punct de vedere emoțional. Ca urmare, după ultima accidentare din anul 2021, a decis să se retragă și să devină antrenoare la CS Dinamo.

Chiar dacă nu mai este gimnastă, pentru faptul că a fost medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, primește de la stat o recompensă lunară în valoare de 13.973 de lei, cu titlul de rentă viageră.

(CITEȘTE ȘI: Larisa Iordache, declarații despre zvonurile din ultima perioadă: „Nu a existat niciodată un triunghi amoros”)

Dieta cu care se ține în formă

În cadrul unui interviu acordat acum câteva luni, Larisa Iordache a spus că se menține mâncând o singură masă pe zi, atunci când îi este foame. Prin această metodă, a reușit să nu ia în greutate.

„Știu să gătesc, dar nu îmi place. Nu îmi place partea asta casnică. Să gătesc, să fac curat. Într-adevăr, fac minimum ca să pot să trăiesc normal. Oricum, eu mănânc mai puțin decât trebuie, am doar o masă pe zi. M-am obișnuit așa, după ce m-am retras. Plus că nu am atât de mult timp… sau nu am un program strict. Acum mănânc doar când îmi este foame. Și este foarte bine pentru mine, pentru că nici nu mă îngraș”, a spus fosta sportivă pentru PlaySport.

(CITEȘTE ȘI: Larisa Iordache a oferit primele detalii despre nuntă! Ce planuri are fosta concurentă de la America Express)