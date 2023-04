Larisa Iordache, declarații despre zvonurile din ultima perioadă: „Nu a existat niciodată un triunghi amoros”

Larisa Iordache, fosta gimnastă de performanță, a intrat, de curând, într-o relație cu Cristian Chiriță, jucător de tenis de masă. Campioana pare că este foarte îndrăgostită de noul său partener, iar, recent, a făcut câteva declarații despre despre zvonurile care au apărut în legătură cu un așa-zis „trio amoros”. Iată ce spune fosta gimnastă.

Larisa Iordache iubește din nou! Fosta gimnastă trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristian Chiriță, iar relația lor merge foarte bine. Larisa Iordache pare că s-a îndrăgostit iremediabil de sportiv și susține că este bărbatul ideal, care o completează.

Cristian este un campion național în proba de dublu la Juniori, Tineret și Seniori, precum și campion la Top 12 Juniori, iar în prezent, activează la CSM Constanța. Gurile rele au speculat că înainte ca cei doi să-și oficializeze relația, a existat un trio amoros.

Ce spune Larisa Iordache despre relația cu Cristian

Larisa Iordache neagă orice zvon și susține că relația sa cu Cristian Chiriță a început atunci când nu mai avea nicio legătură cu Bernadette Szocs, fosta lui iubită.

”Nu a existat niciodată un triunghi amoros. În momentul în care eu și Cristian ne-am întâlnit eram amândoi singuri, de ceva vreme, și, pur și simplu, lucrurile s-au întâmplat de la sine.Oamenii nu au atacat. S-au scris niște lucruri care nu au fost spuse corect, pentru că eu, cel puțin, nu am declarat chestiile alea. Probabil că s-a făcut această comparație pentru că suntem amândouă sportive, dar nu avem niciun punct comun. Ne cunoaștem, dar nu avem nimic una împotriva celeilalte. Fiecare dintre noi avem trecutul nostru. Eu consider că sunt genul de persoană care niciodată nu aș intra într-o relație sau aș avea legătură cu un om care nu are treburile încheiate cu trecutul său, fără doar și poate”, a declarat Larisa Iordache, pentru Antena Stars.

Cei doi și-au făcut apariția împreună la evenimente mondene, deși, pentru o vreme, și-au păstrat relația ascunsă de publicul larg.