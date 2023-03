Motivul pentru care Larisa Iordache a refuzat să participe la „Survivor România”: „M-am redescoperit pe mine cumva”

Larisa Iordache a făcut echipă cu Diana Bulimar, în cadrul competiției „America Express”. Olimpica a primit mai multe oferte de a participa la diferite emisiuni și concursuri, însă a refuzat. Larisa susține că a fost ofertată și de Pro TV pentru a participa la „Survivor România”. În cadrul unui interviu, gimnasta a vorbit despre motivul pentru care a decis să spună „pas” acelei propuneri.

Larisa Iordache a pornit în aventura vieții ei, alături de cea mai bună prietenă, Diana Bulimar. Cele două gimnaste au acceptat propunerea de a participa în cadrul competiției „America Express”, au dovedit că sunt bune și că își merită un loc în marea finală. Însă, echipa a fost văzută cu ochi răi de către ceilalți concurenți, care nu au dorit ca cele două sportive să ocupe un loc fruntaș, din cauza faptului că reprezentau un pericol, prin forța lor. Astfel, echipa a primit cele mai multe voturi și a părăsit competiția. Chiar dacă au atras simpatia publicului, cele două sportive au fost primele care au plecat din cursă.

Fanii Larisei au avut ocazia de a o cunoaște printr-un mod mult mai transparent, dovedind că este o fire puternică și poate face față oricărei provocări.

(CITEȘTE ȘI: Lacrimi la America Express! Larisa Iordache, dezvăluiri uluitoare: “Mi s-a spus că își doresc să vin cu mama mea!”)

Larisa Iordache, despre motivul pentru care a refuzat să participe la Survivor: „Făceam gimnastică la momentul acela”

Campioana susține că, la un moment dat, producătorii de la Pro TV i-au propus să facă parte din echipa „Faimoșilor”, din cadrul show-ului „Survivor”, însă a refuzat pentru că pe atunci se dedica în totalitate pasiunii sale pentru gimnastică și nu avea timpul necesar pentru a se preocupa și de acest proiect.

„Cu ceva timp în urmă am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită, plus că făceam gimnastică la momentul acela. Momentan sunt ok așa, a fost o experiență minunată la America Express, din care am învățat foarte multe lucruri și m-am redescoperit pe mine cumva, dar, în același timp, momentan, stau. Am foarte multe planuri acasă, am copii de antrenat și îmi doresc foarte tare să progresez cu ei și să mergem la competiții, pentru că urmează o competiție săptămâna viitoare, Campionatul Național, și sperăm din suflet să avem un acord foarte bun acolo”, a declarat Larisa Iordache, pentru Unica.ro.

(VEZI ȘI: Există viață și după despărțirea de iubit. Am aflat în brațele cui și-a găsit Larisa Iordache liniștea!)