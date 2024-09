Pe ce s-au contrazis Larisa Iordache și Cristian Chiriță la începutul sarcinii: „I-am respectat decizia soțului că n-am avut încotro”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță vor deveni părinți la începutul anului viitor. Cei doi sportivi trec printr-o perioadă plină de emoții și clipe unice! Au dat vestea de curând, iar acum au oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care au dezvăluit cum au reacționat părinții sportivului, dar și apropiații lor, pe ce s-au contrazis cei doi la începutul sarcinii, dar și ce planuri concrete au cu viitorul copil. Mai mult, cei doi sportivi cu o grămadă de medalii în palmares, știu deja ce carieră va urma copilul lor.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au apărut împreună la primul eveniment de când au anunțat că vor deveni părinți. Cei doi sunt foarte entuziasmați, dar și abia așteaptă să își stângă în brațe copilul. Se pregătesc intens pentru rolul de părinți și, cu toate că fosta gimnastă nici nu a născut, ea și soțul ei au luat în calcul să aducă pe lume cel puțin doi copii. Dar, până la acel moment, Larisa și Cristian ne-au povestit cum a reacționat familia lor când au aflat vestea, dar și pe ce s-au contrazis încă de la începutul sarcinii.

CANCAN.RO: Felicitări! Ce moment emoționant și cât de frumos ați ales să dați vestea că așteptați un copil…

Larisa Iordache: Da, mulțumim mult de tot. Este o bucurie pentru noi și ne bucurăm că a fost atât de multă lume care ne-a trimis emoțiile lor prin mesaje și cuvinte frumoase încât ne-au copleșit. Eu timp de trei, patru zile am fost copleșită. Trăim o perioadă foarte frumoasă și încercăm să ne bucurăm la maximum de ea.

CANCAN.RO: A fost totul planificat ca la carte? Imediat după cununie?

Cristian Chiriță: Nu a fost planificat, dar ne doream.

Larisa Iordache: Da, ne doream. Am vorbit încă de la început de aceste aspecte, de când am început să ne cunoaștem. Știam ce ne dorim de la o relație, de la conviețuirea cu un partener și atunci toate lucrurile astea ne-au făcut să fim mai apropiați. Ne-a ajutat bunul Dumnezeu să facem lucrurile așa cum trebuie și să se nimerească atunci când trebuie lucrurile.

CANCAN.RO: Câte luni ai?

Larisa Iordache: Sunt însărcinată în trei luni jumătate, aproape patru.

CANCAN.RO: Deci ai ținut bine de tot ascunsă sarcina. Nu s-a văzut. Am simțit eu ceva, dar am spus că poate mi se pare. Nu mai postai atât de des…

Larisa Iordache: Chiar asta mi-a spus și Cristian. Când am postat o poză cu un costum de baie roșu, a început lumea să-mi scrie că aș fi însărcinată, mi-a zis Cristian: „Nu mai posta atât de des!”

Cristian Chiriță: Deja se vedea (n.r. burtica)

Larisa Iordache: Timp de două luni am putut să țin bucuria pentru noi, pentru a ne obișnui cu ideea, cu schimbările pe care le simți, în creierul nostru și în sufletul nostru. Un copil înseamnă o responsabilitate toată viața și atunci cumva am vrut să fim bine noi și apoi să dăm vestea tuturor.

CANCAN.RO: Ce au zis părinții?

Cristan Chririță: Au plâns, au avut emoții. S-au bucurat foarte mult, mai ales mama a plâns. Și tata, la început nu a arătat, apoi a început să realizeze că o să devină bunic. Mama până în ziua de azi ne dă la fiecare postare ne trimite emoji de fericire.

CANCAN.RO: Este primul ei nepoțel?

Cristian Chiriță: Da, și nu ultimul.

CANCAN.RO: S-a notat! Știți ce o să aveți, fetiță sau băiețel?

Larisa Iordache: Nu știm, dar o să aflăm cât de curând cu toții. Cristian își dorește să facem gender reveal și atunci o să îl facem într-un cadru de petrecere, să ne distrăm cumva și probabil o să vedem cu toții acum. Eu sunt foarte curioasă, dacă mă întrebați personal, dar i-am respectat decizia soțului că n-am avut încotro.Îmi spuneau fetele de la sală că dacă o să fie fetiță o să învețe gimnastică, dacă o să fie băiat, o să facă fotbal. Nu mai întâi învățăm să mănânce, să meargă, să vorbească.

Ce planuri au cei doi cu viitorul copil! Larisa Iordache aplică sfaturile mamei: „Am învățat de la ea!”

CANCAN.RO: Deci nu v-ați gândit dacă v-ar plăcea să urmeze o carieră în sport așa ca a voastră?

Larisa Iordache: Nu cred că va putea sta deoparte pentru că Cristian face tenis de masă, eu am făcut gimnastică atâția ani. Cu siguranță, când Cristian se va retrage din sport, o să antreneze. Indiferent de traiul lui, o să facă sport pentru sănătate. Dacă va vrea să facă performanță, ne dorim. Ce părinte nu își dorește ca al lui copil să fie pe locul I și cu medalia de aur la gât?!

CANCAN.RO: Adică în ciuda sacrificiilor pe care amândoi le-ați făcut? Știți că am vorbit despre treaba asta. O viață de sportiv este o viață strictă din foarte multe puncte de vedere, mai ales dacă vrei să faci performanță.

Larisa Iordache: Este strictă, într-adevăr, dar este și benefică, zic eu pentru că ai și foarte multe plusuri. În urma unor ani de performanță te cizelezi, îți formezi o coloană vertebrală dreaptă, și știi cam ce lucruri vrei să faci în viață pentru că te maturizezi, destul de repede, dar te maturizezi.

Cristian Chiriță: Oricum, acum copilăria nu mai este ca înainte. Toți copiii stau pe telefoane, tablete, așa că prefer să își piardă copilăria făcând un sport, decât să stea pe tabletă sau telefon.

Larisa Iordache: În viața mea, eu cât am trăit, mama pe mine nu m-a împins spre lucrurile pe care ea și le dorea, pur și simplu m-a lăsat pe mine să aleg și am învățat de la ea acest aspect. Plus că acest copilaș ne-a ales și cred că este o binecuvântare și din partea mamei.

