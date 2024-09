Larisa Iordache, în culmea fericirii: este însărcinată! Sportiva și Cristian Chiriță așteaptă primul lor copil

Larisa Iordache trece prin cele mai frumoase clipe din viața ei! Una dintre cele mai apreciate gimnaste ale României, a făcut un anunț emoționant: va deveni mamă pentru prima dată! Retrasă din activitatea sportivă în decembrie 2021, Larisa se pregătește acum să își întâmpine primul copil la începutul anului viitor.

Larisa a vorbit despre această nouă etapă din viața sa, dezvăluind că a preferat să păstreze discreția în primele săptămâni de sarcină, pentru a se bucura în liniște de această veste minunată alături de familie. De asemenea, fosta sportivă a subliniat că atât ea, cât și soțul ei, Cristian Chiriță, și-au dorit dintotdeauna să devină părinți, iar această dorință s-a împlinit acum.

Larisa și Cristian s-au căsătorit recent, pe 8 iunie 2024, într-o ceremonie care a avut loc după ce cuplul a trecut prin mai multe provocări legate de organizarea evenimentului. Inițial, cei doi plănuiseră să își unească destinele pe 1 iunie, de Ziua Copilului, însă din motive logistice, data a fost schimbată. Cristian a ales, în cele din urmă, data de 8 iunie, găsind un simbolism aparte în cifra 8, care, atunci când este poziționată orizontal, reprezintă infinitul. Această alegere a fost considerată de amândoi un semn de noroc pentru viitorul lor împreună.

Cu toate că sunt un cuplu relativ nou, relația lor a evoluat rapid, iar cei doi au demonstrat că sunt suflete pereche. Împreună de doar un an, Larisa și Cristian au reușit să depășească prejudecățile celor care se îndoiau de intensitatea sentimentelor lor, dovedind că iubirea lor este autentică și puternică.

„Acum sunt foarte bine. (…) Am 13 săptămâni. Mă simt bine. Primul trimestru a trecut cumva, mă bucur că ma simt bine, nu sunt eu o femeie care să mă vait foarte tare și am trecut foarte ușor peste grețuri, mai sunt foarte puține, dar le rezist cu brio. Nu am aflat sexul bebelușului, probabil la următorul control medical. (…) Sinceră să fiu, eu îmi doresc să fie sănătos sau sănătoasă, să fim într-o armonie totală. Indiferent de sexul copilului o să ne bucurăm. Nu știu, nu simt ceva anume.”, a spus Larisa Iordache pentru Spynews.ro