Larisa Iordache s-a căsătorit cu Cristian Chiriţă! Rochia inedită de mireasă aleasă de fosta gimnastă. FOTO şi VIDEO

Sâmbătă, 8 iunie 2024, Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit oficial soț și soție. În cea mai importantă zi din viața ei, fosta gimnastă de aur a României și-a făcut apariția într-o rochie de mireasă spectaculoasă, ținuta ei atrăgând toate privirile.

În urmă cu o zi, Larisa Iordache și sportivul Cristian Chiriță și-au oficializat relația de iubire. Cei doi îndrăgostiți au plănuit marele eveniment încă de la finalul anului trecut, însă anumite aspecte le-au dat mari bătăi de cap. În cadrul unui interviu, Larisa Iordache a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit să spună marele ”DA” de Ziua Copilului – de 1 iunie, însă nu a fost posibil. Ulterior, sportivul s-a gândit să aleagă data de 8 iunie, deoarece cifra 8, pusă orizontal, simbolizează infinitul. Și așa a fost. Fosta gimnastă și partenerul ei au devenit soț și soție pe data de 8 iunie 2024.

Citește și: CU INIMA FRÂNTĂ, LARISA IORDACHE ȘI-A AMINTIT DE MAMA EI, MOARTĂ ÎN URMĂ CU DOI ANI: „AVEA O VORBĂ, DUMNEZEU SĂ IERTE!” + MODEL DEMN DE URMAT

Deși formează un cuplu de doar un an, Larisa Iordache și Cristian Chiriță au reușit să treacă peste prejudecățile celor care s-au îndoit de sentimentele lor. Într-un timp destul de scurt, fosta gimnastă a României și partenerul ei și-au dat seama că sunt suflete pereche și își doresc să formeze o familie. În urmă cu o zi, cei doi s-au căsătorit la starea civilă, cununia religioasă fiind planificată abia anul viitor.

“Noi am vrut să facem de 1 iunie cununia civilă pentru că, în momentul în care eu și Cristian ne-am cunoscut, eram doi copii. Încă mai suntem copii pentru că ne dezvoltăm și creștem împreună. Am zis că pe 1 iunie ar fi frumos pentru că doi copii își iau viață în mână și fac lucruri de oameni mari. De 1 iunie nu s-a nimerit, am avut amândoi competiții. El a ales data de 8 iunie. I s-a părut că cifra 8, pusă orizontal, simbolizează infinitul.

Semnifică iubirea noastră infinită unul față de altul. În majoritatea situațiilor nu prea avem limite referitor la ceea ce gândim. Dacă ne facem un plan rezolvăm tot ce ne-am propus. Luna iunie este luna iubirii pentru nunți, cununii, așa am auzit”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Iordache.