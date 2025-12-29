Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare

A fost dezvăluită cauza suspectată a accidentului rutier teribil în care a fost implicat marele boxer britanic Anthony Joshua (36 de ani). Două persoane au murit, iar sportivul a fost transportat de urgență la spital după ce SUV-ul Lexus în care se afla a pierdut controlul în timpul unei depășiri periculoase.

Accidentul a avut loc luni, 29 decembrie 2025, pe autostrada Lagos-Ibadan. Fostul dublu campion la categoria grea se afla pe bancheta din spate a unui Lexus SUV, când aceasta s-a ciocnit cu un camion staționat lângă o benzinărie.

Boxerul Anthony Joshua a scăpat ca printr-o minune din accident

Anthony Joshua, ai cărui părinți sunt din Nigeria, a ajuns de urgență la spital și încă primește îngrijiri medicale pentru leziuni minore, potrivit poliției din statul Ogun. Un oficial al siguranței rutiere din Ogun a declarat pentru BBC că cinci bărbați adulți au fost implicați în accident. Din nefericire, pasagerul de lângă șofer și cel de lângă Joshua au murit pe loc. Corpul Federal de Siguranță Rutieră susține că SUV-ul în care se afla Joshua ar fi circulat peste limita de viteză legală în momentul în care s-a izbit de camionul staționat.

Imaginile dramatice surprinse de către trecători arată cum câțiva oameni au sărit în ajutorul sportivului, vizibil șocat, reușind să îl scoată din fiarele contorsionate ale mașinii. Un martor a declarat pentru presa străină:

„Era un convoi format din două vehicule: un SUV Lexus și un SUV Pajero. Joshua era așezat în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. Echipa sa de securitate se afla în mașina din spatele lor înainte de accident. Pasagerul de lângă șofer și cel de lângă Joshua au murit pe loc.”, a declarat unul dintre martori.

Anthony Joshua a aterizat în Nigeria duminică, 28 decembrie, după ce l-a învins pe YouTuber-ul Jake Paul într-o mega luptă la Miami, pe 19 decembrie. El a fost însoțit de membrii echipei sale, fără ca vreun membru al familiei să fi fost alături de el.

