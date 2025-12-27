Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire! Arme de aur, munți de bani și lux obscen în avionul lui privat

Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire! Arme de aur, munți de bani și lux obscen în avionul lui privat

De: Diana Cernea 27/12/2025 | 07:10
Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire! Arme de aur, munți de bani și lux obscen în avionul lui privat
Sursa foto: Profimedia

Jake Paul nu pare deloc afectat că Anthony Joshua l-a trimis la podea și la chirurg, ba chiar se laudă că trăiește „visul american”, potrivit The Telegraph. La câteva ore după ce a suferit o dublă fractură de maxilar în lupta de 140 de milioane de lire, youtuberul devenit boxer a inundat Instagramul cu imagini opulente: arme de aur, teancuri de bani și lux cât cuprinde la bordul avionului său privat.

În fotografia postată pe Instagram, Jake Paul apare cu un trabuc aprins în mână, relaxându-se în avioul lui privat, de parcă nu ar fi petrecut noaptea în sala de operație. În urma meciului pierdut prin KO în runda a șasea, medicii i-au montat două plăci de titan în maxilar și i-au scos câțiva dinți, dar asta nu l-a împiedicat să-și etaleze bogăția.

Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Jake Paul (@jakepaul)


Scaunele avionului sunt acoperite cu pături Hermes, iar în spate se văd sacoșe Louis Vuitton stivuite una peste alta — un decor perfect pentru un clip de muzică trap, nu pentru un sportiv care tocmai a încasat de la Anthony Joshua o directă „chirurgicală”.

Într-una dintre imagini, Paul flutură teancuri de bancnote de 100 de dolari și o armă aurie lucioasă, alături de alte pistoale expuse ca într-o vitrină. Postarea este însoțită de mesajul:

„Visul American — începe chiar azi. Crede în el. Eșuează. Muncește. Eșuează. Învață. Eșuează din nou. Nu te opri niciodată.” — un discurs motivațional care contrastează amuzant cu grandomania lui opulentă.

Ulterior, boxerul a postat și o poză cu el din copilărie, încercând probabil să-și umanizeze imaginea după avalanșa de manifestări ostentative.

Joshua l-a făcut KO, Paul promite să-și ia revanșa

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Jake Paul (@jakepaul)


Cu câteva ore înainte, Paul publicase și o fotografie din timpul meciului, comentând: „O experiență grozavă. Iubesc sportul ăsta. E timpul să mă odihnesc, să mă refac și să revin la cruiserweight. Cu cine vreți să lupt?”

Sâmbătă, tot pe contul lui de Insta a postat și radiografia care confirma dubla fractură de maxilar. Cu toate astea, Paul a declarat că nu renunță la box, doar ia o gură de aer: „O să iau o mică pauză. Bag tare de șase ani. Vindecăm maxilarul rupt și mă întoarc să lupt cu oameni din categoria mea.”

Despre Joshua, Paul a avut doar cuvinte de laudă: „E un mare luptător. M-a bătut, dar așa e în sport. O să revin și o să câștig în continuare.”

În stilul lui caracteristic, Jake Paul spune că a câștigat „în viață” indiferent de rezultatul din ring. Logodnica, familia și succesul financiar sunt, după părerea lui, adevăratele trofee. Iar spectacolul continuă – cel puțin pe Instagram.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani
Showbiz internațional
Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65…
Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul
Showbiz internațional
Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri ...
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este ...
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură ...
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Vezi toate știrile
×