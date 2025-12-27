Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire! Arme de aur, munți de bani și lux obscen în avionul lui privat

Jake Paul nu pare deloc afectat că Anthony Joshua l-a trimis la podea și la chirurg, ba chiar se laudă că trăiește „visul american”, potrivit The Telegraph. La câteva ore după ce a suferit o dublă fractură de maxilar în lupta de 140 de milioane de lire, youtuberul devenit boxer a inundat Instagramul cu imagini opulente: arme de aur, teancuri de bani și lux cât cuprinde la bordul avionului său privat.

În fotografia postată pe Instagram, Jake Paul apare cu un trabuc aprins în mână, relaxându-se în avioul lui privat, de parcă nu ar fi petrecut noaptea în sala de operație. În urma meciului pierdut prin KO în runda a șasea, medicii i-au montat două plăci de titan în maxilar și i-au scos câțiva dinți, dar asta nu l-a împiedicat să-și etaleze bogăția.

Jake Paul, spectacol total după bătaia de 140 de milioane de lire

Scaunele avionului sunt acoperite cu pături Hermes, iar în spate se văd sacoșe Louis Vuitton stivuite una peste alta — un decor perfect pentru un clip de muzică trap, nu pentru un sportiv care tocmai a încasat de la Anthony Joshua o directă „chirurgicală”.

Într-una dintre imagini, Paul flutură teancuri de bancnote de 100 de dolari și o armă aurie lucioasă, alături de alte pistoale expuse ca într-o vitrină. Postarea este însoțită de mesajul:

„Visul American — începe chiar azi. Crede în el. Eșuează. Muncește. Eșuează. Învață. Eșuează din nou. Nu te opri niciodată.” — un discurs motivațional care contrastează amuzant cu grandomania lui opulentă.

Ulterior, boxerul a postat și o poză cu el din copilărie, încercând probabil să-și umanizeze imaginea după avalanșa de manifestări ostentative.

Joshua l-a făcut KO, Paul promite să-și ia revanșa

Cu câteva ore înainte, Paul publicase și o fotografie din timpul meciului, comentând: „O experiență grozavă. Iubesc sportul ăsta. E timpul să mă odihnesc, să mă refac și să revin la cruiserweight. Cu cine vreți să lupt?”

Sâmbătă, tot pe contul lui de Insta a postat și radiografia care confirma dubla fractură de maxilar. Cu toate astea, Paul a declarat că nu renunță la box, doar ia o gură de aer: „O să iau o mică pauză. Bag tare de șase ani. Vindecăm maxilarul rupt și mă întoarc să lupt cu oameni din categoria mea.”

Despre Joshua, Paul a avut doar cuvinte de laudă: „E un mare luptător. M-a bătut, dar așa e în sport. O să revin și o să câștig în continuare.”

În stilul lui caracteristic, Jake Paul spune că a câștigat „în viață” indiferent de rezultatul din ring. Logodnica, familia și succesul financiar sunt, după părerea lui, adevăratele trofee. Iar spectacolul continuă – cel puțin pe Instagram.