Soacra lui CRBL nu este de acord cu relația cântărețului cu Olga! Diferența de vârstă este de 23 de ani: ”N-o condamn”

CRBL recunoaște! „Soacra” lui nu este de acord cu povestea de dragoste pe care el o trăiește alături de Olga! Între cei doi îndrăgostiți există o diferență de vârstă de 23 de ani. Chiar artistul a făcut dezvăluirile! Iată ce a declarat!

CRBL se află în centrul unei controverse, la doar câteva luni după ce a anunțat divorțul de Elena Vîșcu, cea alături de care a avut o căsnicie de 16 ani. Chiar dacă artistul părea să-și fi găsit liniștea și fericirea în brațele Olgăi Guțanu, o tânără cu 23 de ani mai mică decât el, povestea lor de iubire nu a fost primită cu brațele deschise de toți cei din jur.

Spunem asta pentru că mama Olgăi Guțanu se numără printre cei mai mari critici ai relației. Femeia este îngrijorată de diferența de vârstă dintre cei doi, dar și de statutul lui de bărbat divorțat, cu un copil.

„Olga, ca să îi spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să îi spună: Mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei! Macerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat! În momentul în care zici un bărbat de 46 de ani, divorțat, cu un copil… îți dai seama. Faci profilul unui bărbat din regimul „nea” sau „bre”. N-am cum să condamn treaba asta. Am încercat să stăm cât mai mult pitiți pentru a nu face rău nici acolo. Și pentru ca în direcția aia să vină informația ușor, progresiv, într-o formă de minciuni mai mici… Ceva foarte complicat, să știi”, a mărturisit CRBL.