Mihai Bendeac a rămas mut de uimire când l-a văzut. Nelson Mondialu și-a făcut apariţia la The Ticket! Nu a uitat că actorul l-a imitat

Antena 1 se pregătește de lansarea noului show tv The Ticket! Vedete cu nume grele și concurenți aflați la prima participare la un show de televiziune, precum și un format inedit, acestea ar fi ingredientele cu care producătorii pregătesc noul proiect ce va fi difuzat la Antena 1, în locul iUmor. Dacă în trecut vă dezvăluiam juriul și prezentatorii emisiunii, acum vă spunem că unul dintre cele mai controversate personaje mondene a apărut pe scena The Ticket. CANCAN.RO are toate detaliile.

Mai sunt câteva săptămâni și emisiunea The Ticket, hit-ul Antenei 1, va debuta pe micile ecrane. Între timp, noi ne-am făcut datoria și am aflat detalii din culisele showului tv. Așa cum vă dezvăluiam și în trecut, producătorii mizează pe o rețetă nouă: cu un juriu fresh și concurenți care nu au mai participat la showuri anterioare. Cu toate acestea, despre cel care și-a făcut apariția pe scenă chiar de la primele ediții se știu multe. Chiar Mihai Bendeac și colegii lui l-au imitat în showurile Băieți de oraș și În puii mei.

Nelson Mondialu și-a făcut intrarea la The Ticket! Cu o coroană pe cap…tiktokerul „a avut papagal”

Spuneam mai devreme că producătorii emisiunii The Ticket vor concurenți care nu au mai participat la showuri anterioare. Așadar, unul dintre cei care le-a trecut pragul și a pășit pe scena emisiunii este Nelson Mondialu. Tiktokerul a venit să-i impresioneze pe jurați așa că s-a pregătit temeinic. Și-a luat papagalul Ara, pe numele lui Tukan, pe umăr și ținuta de împărat și s-a prezentat pentru a-i lăsat muți de uimire pe toți și…pentru a pleca acasă cu marele premiu.

S-a îmbrăcat cu o capă de rege, și-a pus pe cap o coroană și a încercat să impresioneze publicul și juriul. Sincer și asumat, Nelson a dezvăluit că are un scop precis pentru care s-a prezentat la emisiune: Câștigarea unei sume consistente pentru a-și renova casa din Ciurila.

Ce i-a spus tiktokerul lui Mihai Bendeac după ce acesta l-a imitat în showurile lui

Nelson Mondialu nu s-a lăsat intimidat de juriu sau de publicul care nu prea a savurat momentul său. A avut un dialog spumos cu Mihai Bendeac căruia i-a mulțumit pentru că în trecut l-a adus în atenția media prin imitațiile sale. Cu toate că a destins atimosfera în sală, din păcate pentru el, apariția sa nu a fost pe placul tuturor. Deși cei din public i-au oferit o sumă deloc de neglijat pentru numărul său, Nelson nu a trecut mai departe. Dar, chiar dacă nu a reușit să-și atingă scopul, tiktokerul nu s-a declarat dezamăgit, dimpotrivă. Le spunea celor din jur că este încântat că i-a cunoscut pe jurații emisiunii.

