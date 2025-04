Nelson Mondialu și Alex Bodi, la CUȚITE! „Ți-ai pus oamenii să îmi dea... Ești mai rău ca o femeie” + Răzbunarea musculosului

Scandalurile din lumea interlopă se înmulțesc pe zi ce trece, iar ultimul episod îi are în prim-plan pe Nelson Mondialu și Alex Bodi, două nume grele care au ajuns să își arunce acuzații și amenințări publice, direct pe rețelele sociale. Totul a pornit după ce Bodi a avut câteva replici dure la adresa lui Beinur (Citește AICI cum a pornit scandalul). Nelson, deranjat de afirmațiile făcute, a sărit ca ars să-și spună punctul de vedere. Ce a urmat? O ploaie de jigniri, dezvăluiri și atacuri fără perdea!

Alex Bodi l-a făcut „papițoi” și „circar”, dar și „veveriță” pe Nelson, sugerând că n-are niciun drept să se bage în discuții. Nelson Mondialu nu s-a lăsat mai prejos și i-a reamintit musculosului că, atunci când avea doi dinți în gură, Bodi îl ruga să vină gratis la evenimentele lui de familie.

NU RATA: Adevărul despre scandalul Bodi – Beinur! De aici a plecat totul: milioane de euro ”falși”, nota de plată și băutura de la Marbella, luată la pungă! ”M-am dus la cameră, am băgat cartela și…”

Primul care a dat semnalul de război a fost chiar Nelson Mondialu, care a intrat live pe TikTok și a dat play unei înregistrări primite de la Bodi. În timp ce reda mesajul, Nelson oprea din când în când și îi servea replica, pe un ton acid.

Înregistrare Alex Bodi: Mă, Nelson, te salut, bă, tată. Auzi un pic, că nu am intrat să văd ce vorbești tu pe-acolo și nici nu are rost să intru. Dar te-am întrebat așa, direct pe tine…

Tensiunile au crescut și mai mult după ce Bodi i-a adus acuzații grave lui Nelson legate de ”relația” dintre el și Beinur, când a spus că încearcă să câștige vizualizări pe spatele lui. Replica lui Nelson? A venit rapid, într-un al doilea clip, în care îl desființează public. În acest al doilea mesaj, Nelson a dezvăluit detalii intime despre trecutul controversat al lui Bodi și i-a adus aminte de datorii neonorate, acuzându-l că l-a chemat la petrecerile lui fără să-l plătească:

„Nelson: Mă Bodi, du-te în gută și vezi-ți de treabă, și nu mai pronunța numele meu pe platformele de socializare. Da? Am făcut două clipuri: despre unul, l-am făcut așa și al doilea l-am făcut despre tine, după mesajele pe care mi le-ai trimis de amenințare și văd că mi le-ai dat jos. Ți-ai pus oamenii să-mi dea report la ele, mi le-ai dat jos. Acum eu pot să spun că tu ești mai rău ca o femeie. Tu ești mai rău ca și Alexandra aia, Bodi. Aia cred că ți-e verișoară, Alexandra Bodi. Mai bine ți-ai băgat mâna în buzunar și ți-ai ajutat neamurile. Ai mers la femeia aia, la verișoară ta, la Alexandra Bodi și i-ai dat o mână de ajutor că ai văzut că e săracă? Că ție îți place să dai stânga-dreapta. Înțelegi?

Stai cuminte, nu mai mă sictiri atâta pe platformele astea de socializare. Toată lumea are 10 de degete la mâini. Numai tu ai 9. Înțelegi? 9 degete. Că unul l-ai băgat acolo la J***. Ești cu J***. Vezi? De mine lumea știe că-s Nelson Mondialu. Știe, s-a interesat de mine lumea. Știe ce am făcut, am furat, ce am făcut, mamă asta, dar n-am făcut alte chestii. Dar de tine, toată lumea are două controverse.