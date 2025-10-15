Băiatul lui Sile Cămătaru, ARESTAT! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa

Unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, a fost reținut și arestat pentru 24 de ore. Bărbatul este acuzat că și-ar fi bătut copilul de 12 ani – cu pumnii și picioarele – în timp ce se aflau pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei. Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Incidentul a avut loc în urmă cu două luni, atunci când fiul de 12 al lui Vasile Daniel Balint a fost bătut de interlop pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei. Minorul se juca alături alături de mai mulți prieteni, iar la un moment dat acesta și-a sunat tatăl și i-ar fi spus că a fost înjurat de alți copii. Nervos că cel mic nu a reacționat atunci când ceilalți copii au vorbit urât de familia lui, bărbatul de 28 de ani și-a ieșit din minți și a început să își lovească fiul cu pumnii și picioarele.

Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat

Potrivit Gândul.ro, scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, iar poliția s-a sesizat din oficiu. Fiul lui Sile Cămătaru a fost reținut pestru 24 de ore și urmează să dea explicații în fața instanței – cu propunerea de arestare preventivă – fiind acuzat de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Membrii familiei, atât mama copilului, cât și bunicii acestuia nu au depus până acum plângere și nici nu au dorit emiterea unui ordin de restricție impotriva lui Vasile Daniel Balint. Băiatul de 12 ani locuiește și se află în grija bunicilor materni.

„La data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul București, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii și amenințări cu acte de violență și l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste față și cu pumnul și palma în zona corpului, provocându-i suferințe fizice, prin acțiunile sale tulburând ordinea și liniștea publică, fapta fiind comisă în prezența mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă și neliniște”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

