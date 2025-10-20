Acasă » Exclusiv » Cântăreața din România, dezvăluiri tulburătoare despre dezastrul după explozia din Rahova: ”Era ca un film de groază!” | EXCLUSIV

Cântăreața din România, dezvăluiri tulburătoare despre dezastrul după explozia din Rahova: ”Era ca un film de groază!” | EXCLUSIV

De: Elisa Morandi 20/10/2025 | 15:22
Cântăreața din România, dezvăluiri tulburătoare despre dezastrul după explozia din Rahova: ”Era ca un film de groază!” | EXCLUSIV
O dimineață obișnuită s-a transformat într-un adevărat film de groază pentru sute de locuitori din Rahova, vineri, 17 octombrie, când o deflagrație violentă a bubuit efectiv un bloc, explozie provocată de scurgeri de gaze, potrivit primelor informații. Trei femei și-au pierdut viața, mai multe persoane au avut nevoie de intervenția medicilor, iar aproximativ 400 de oameni au fost evacuați. Scenele de panică și teroare nu s-au oprit aici. Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu, martor indirect al tragediei, a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum locuitorii și copiii din zonă au fost pur și simplu îngroziți de amploarea tragediei și de haosul creat.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5. Primele imagini au fost apocaliptice, ca după un bombardament, iar martorii supraviețuitori au reclamat, indignați, că au sesizat de mai multe ori scurgeri de gaze în blocul afectat, însă nicio autoritate sau firmă privată care a venit la fața locului nu a luat nicio măsură concretă. Doar s-a ”sigilat” defecțiunea!

Acest lung șir de acuzații și de intervenții fără rost urmează să fie supuse unei ample anchete, însă  nimeni nu-i mai poate aduce înapoi pe cei dragi celor trei familii îndoliate sau sănătatea celor răniți, care se luptă pentru recuperare în spitalele de urgență.

”Era ca un film de groază!”

Aproximativ 400 de oameni au fost evacuați, marcați de scenele terifiante care s-au desfășurat după momentul exploziei.

Un martor indirect al acestei tragediii, cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu, a povestit pentru CANCAN.RO scenele șocante de după explozie, dar și cum au scăpat cu viață, ca prin minune, elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu, situat vizavi de blocul afectat de explozie.

Am vorbit cu prietena mea care stă în zonă, era șocată. Ea nu era acasă când a avut loc explozia, ci venea spre casă. Și nu înțelegea de ce e atâta forfotă acolo. Îmi povestea că cei mici ieșiseră din școală plângând, erau speriați. Doi copii erau puțin răniti. E o mare problemă în România, se pare, că instalațiile de gaz sunt vechi, ar trebui schimbate țevile, cablurile. Chiar e mare problema. Prietena mea îmi spunea că era ca un film de groază, ca n-a văzut așa ceva. Îți dai seama că și eu am locuit în zonă, la câteva stații distanță, tot în zonă am avut și scoala de muzică. Fiul meu a mers la cursuri de fotbal acolo, la școală, când era mai micuț. Vă dați seama panică pe bieții copii din școală (n.r. Liceul Dimitrie Bolintineanu)… Am înțeles că o bucată imensă de beton a sărit fix în școală, într-un perete„, ne-a declarat artista.

Care este starea victimelor exploziei din Rahova

Potrivit ultimelor actualizări, trei dintre persoanele internate la Spitalul Floreasca, victime ale exploziei din Rahova, sunt în stare stabilă, după ce două dintre ele au fost operate. Un alt bărbat, aflat în stare mai gravă, cu arsuri mari pe suprafața corpului, a fost transferat la un spital din Austria.

Unul dintre adolescenții internați la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, o fată de 17 ani, este în stare gravă, dar stabilă, după ce a suferit o operație chirurgicală.

În urma exploziei, alte trei femei, printre care și o gravidă, au murit în urma deflagrației.

