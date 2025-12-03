Acasă » Știri » Când și unde va fi înmormântat Adrian Pleșca. Gestul făcut de foștii colegi în memoria lui Artan

Când și unde va fi înmormântat Adrian Pleșca. Gestul făcut de foștii colegi în memoria lui Artan

03/12/2025 | 16:48
Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, s-a stins din viață în data de 2 decembrie. Artistul a murit la vârsta de 64 de ani. Acum cei care l-au cunoscut și apreciat se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Când și unde o să fie înmormântat Adrian Pleșca?

Artan a suferit un AVC în dimineața zilei de 2 decembrie. Artistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

Decesul lui Adrian Pleșca a adus multă durere și a lăsat numeroși fani în doliu. Cei care își doresc să își ia rămas bun de la artist o pot face în cadrul priveghiului, ce va avea loc joi, 4 decembrie. Trupul neînsuflețit a lui Artan o să fie depus la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan.

De asemenea, familia cântărețului a anunțat că înmormântarea va avea loc vineri, 5 decembrie, la cimitirul Pantelimon 2.

„Cu tristețe și durere în suflet anunțăm ca înmormântarea va avea loc vineri la cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită). Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15,la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan ( în parcul Alexandru Ioan Cuza )”, se arată într-un mesaj publicat de apropiați pe contul de Facebook al artistului, dar și pe pagina trupei Partizan.

De asemenea, în data de 17 decembrie, în clubul Quantic, va avea loc un concert-tribut în memoria celui supranumit „Everestul Rock-ului Românesc”, cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan. Cu această ocazie va fi lansat vinilul unui album clasic „Am cu ce”.

Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artan

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Adrian Pleșca s-ar fi confruntat în ultimul an cu un cancer renal agresiv. Mai mult, Artan ar fi trăit cu un singur rinichi după o intervenție mai veche, ceea ce ar fi complicat dramatic evoluția bolii. Informația nu a fost făcută publică în timpul vieții sale, iar artistul a preferat să-și ducă suferința în tăcere.

Mai mult, se pare că nu ar fi fost primul accident vascular suferit de solist. Surse noastre afirmă că, în urmă cu aproximativ un an, acesta ar fi trecut printr-un episod similar, urmat de un tratament dur, care i-ar fi afectat inclusiv comportamentul.

Drama neștiută a lui Adrian Pleșca. Durerea care i-a marcat ultimii ani de viață

Ultimele imagini cu Adrian Pleșca în viață. Ce mesaj le-a transmis fanilor cu câteva zile înainte să moară

