De: Georgiana Ionita 03/12/2025 | 17:08
Cine este femeia cu care Artan trebuia să se întâlnească în ziua în care a murit: Pe la 5-6, am aflat că a făcut un AVC | EXCLUSIV
Scandalul de hărțuire în care a fost implicat Artan, în ultimele luni de viață, i-ar fi grăbit sfârșitul. Elena Sandu, prietena de suflet a artistului, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum l-au afectat acuzațiile pe artist, care ar fi, de fapt, adevărul despre presupusa hărțuire, dar și cum au fost ultimele săptămâni din viața artistului.

Lumea muzicii este în doliu după moartea fulgerătoare a lui  Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, care s-a stins ieri în urma unui accident vascular cerebral. În vârstă de 64 de ani, artistul a lăsat în urma lui doi copii, o soție și o țară întreagă care acum îl plânge. Un artist adorat și aplaudat de public, dar care, în ultimele luni, s-a confruntat cu acuzații de hărțuire care i-au șifonat imaginea și, potrivit apropiaților, întreaga viață.

Elena Sandu, artist, psiholog și prietenă apropiată a artistului, trebuia să se vadă cu acesta chiar în ziua în care acesta a murit. O sunase în dimineața zilei de 2 decembrie, marți, pentru a plănui să „treacă pe la ea” în cursul zilei. Nu a mai apucat. Spre seară, Elena a aflat de pe Facebook că bunul ei prieten a suferit un AVC care i-a fost fatal.

„Mi-a scris duminică că vrea să ne vedem. Am și pus un screenshot de la discuția asta pe Facebook. Și m-a sunat după aceea, ieri dimineață, la ora 10:42.  Și zice: „Hai că vreau să trec pe la tine”, ieri, și zic: „Fac puțină ordine și hai pe la unu-două-trei”. A rămas până la urmă la ora trei. Și eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine și de ce nu răspunde.  Și am stat toată ziua foarte supărată. Până pe la 5-6, când am aflat de pe Facebook că el a făcut un AVC”, ne-a dezvăluit Elena Sandu, care spune că l-a simțit ușor „disperat” în voce și că a bănuit că ceva nu era în regulă cu el.

Îți spun sincer, ca energia, așa, în momentul în care m-a sunat, nu l-am simțit bine deloc. Din ceea ce am perceput eu, era așa, ceva, ca și cum, nu știu, era o disperare”, spune Elena.

Elena și Adrian erau prieteni apropiați, de ani de zile

Acuzațiile de hărțuire ar fi fost false

Fondatorul trupelor Partizan și Timpuri Noi s-a aflat în centrul unui scandal de proporții în octombrie, după ce o tânără de 18 ani l-a acuzat că ar fi avut gesturi nepotrivite față de ea în timpul unui concert. Tânăra venise împreună cu câțiva prieteni în localul unde Artan cânta, iar la un moment dat, artistul s-ar fi apropiat de tânără.

„El a avut, la un moment dat, a avut o cântare într-o locație, în zona Iancului, unde s-a întâlnit cu prietenii. Și el mai făcea glume de genul. Când te vedea mai trist, așa, încerca să facă câte o glumă. Și s-a dus lângă o adolescentă, mă rog, avea 18 ani fata.  Și nici măcar nu a atins-o, înțelegi? Deci nimeni nu are  niciun fel de dovadă că el ar fi atins-o, sau că ar fi sărutat-o, sau că ar fi bruscat-o, sau că ar fi abuzat-o într-un anumit fel. Maică-sa, fiind o mare feministă, a făcut o postare care i-a făcut foarte mult rău, pe care, da, ulterior a șters-o. Da, mama respectivei persoane, a fetei.  Și el, în contrapartidă, bineînțeles că avea și el un drept la replică și a făcut acel video”, povestește Elena Sandu pentru CANCAN.RO

În clipul filmat de Artan, acesta își cere scuze și spune că a fost înțeles greșit, ba mai mult, dezvăluie că urmează un tratament care îl poate face să pară „ciudat”.

„De tratamentul ăsta n-aș vrea să vorbesc, că sunt lucrurile lui personale. Dar vorbim despre lucrurile care au fost în ultimul timp și care eu cred că au conlucrat la chestia asta. Era foarte emotiv în legătură cu cântarea pe care urma să o aibă pentru că, da, având în vedere ce s-a întâmplat, îi era și lui frică”, spune prietena artistului.

Artistul a rămas fără concerte în urma acuzațiilor de hărțuire

Mai mult, aceasta dezvăluie că pe filmările din acel local s-ar vedea clar că Artan nu ar fi atins-o pe fată și că, atunci când a realizat greșeala, mama tinerei, presupusa persoană agresată, ar fi șters postarea în care îl acuza de hărțuire pe artist. Însă răul fusese deja făcut, iar cariera și viața artistului erau deja afectate. I-au fost anulate concertele pe bandă rulantă.

„Dar între timp, ca orice local… asta se poate afla din localul respectiv pentru că imaginile există… în orice local, bineînțeles că există niște camere de luat vederi, da? Pe camere nu se vede ca și cum ar fi… nici măcar n-ar fi atins-o. Și atunci, când a văzut femeia că nu are niciun fel de dovadă și că nu există ceea ce a spus respectiva persoană, bineînțeles că a șters și ea postarea. Dacă te uiți la el pe pagina de Facebook, a șters și el postarea respectivă și și-a văzut mai departe de treabă. Problema este că după ce a fost chestia asta, lui i-au dispărut ca prin farmec trei concerte.

Avea și acum, vinerea asta, la Uzina Club,  aici, la Piața Amzei. Concert la care am vrut să mă duc pentru că el m-a sunat chiar joi și mi-a zis: „Hai, te rog eu frumos…”,  îl simțeam că e afectat și am zis: da, bine. Concertul trebuia să înceapă la ora 20:00, iar el mi-a scris vineri la ora 18:47 că nu se mai ține concertul. Mi-a spus că au fost doar 15 rezervări”, dezvăluie artista.

Artan și-ar fi prezis sfârșitul

Potrivit Elenei Sandu, Adrian Pleșca ar fi avut o intuiție tulburătoare legată de propria moarte. Recent, artistul a invitat-o la lansarea vinilului său și i-ar fi spus că discul va căpăta mult mai multă valoare după ce nu va mai fi printre noi.

„M-a sunat de două ori și mi-a zis: «Vezi că am lansare la club Quantic pe 16 decembrie, lansez discul de vinil. Fata mea e model… Să vii să-ți dau un disc.» Acum e moda asta cu vinilurile, a revenit și în România, și mă bucur. Era cam cel mai scump vinil românesc din Cărturești. I-am zis: «Trei milioane și ceva, bravo, mă!» Și el: «Să vii acum, când fac lansarea, ți-l dau eu, să-l ai de patrimoniu, că după ce mor o să-l vinzi cu 500-600 de euro.»”, a mai spus aceasta.

VEZI ȘI: Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artan până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea

