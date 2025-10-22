Acasă » Exclusiv » Artan de la Timpuri noi, ACUZAT că ar fi avut gesturi nepotrivite față de o adolescentă de 18 ani. Mama fetei rupe tăcerea: ”A fixat-o intens toată seara!” | EXCLUSIV

Artan de la Timpuri noi, ACUZAT că ar fi avut gesturi nepotrivite față de o adolescentă de 18 ani. Mama fetei rupe tăcerea: ”A fixat-o intens toată seara!” | EXCLUSIV

De: Delina Filip 22/10/2025 | 15:54
Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan de la trupa Timpuri noi se află în mijlocul unui scandal de proporții! Bărbatul este acuzat de mama unei tinere că ar fi încercat să o abuzeze în timpul unui spectacol. Fondatorul trupei Partizan, în vârstă de 64 de ani, ar fi avut gesturi nepotrivite față de tânăra care era spectator, alături de câțiva prieteni de-ai ei, la spectacolul lui. Mama adolescentei în vârstă de 18 ani a oferit pentru CANCAN.RO o reacție tranșantă. 

Fondatorul trupelor Partizan și Timpuri noi se află în centrul unui scandal de proporții după ce o tânără de 18 ani îl acuză că ar fi avut gesturi nepotrivite față de ea chiar în timpul unui concert. Domnișoara venise alături de câțiva amici în localul unde Artan a cântat, iar la un moment dat, bărbatul s-ar fi apropiat de o tânără și ar fi făcut gesturi nepotrivite față de ea! Lucrurile au degenerat, iar în momentul în care a fost informat de fete că vor chema poliția, artistul a avut o replică surprinzătoare.

Artan de la Timpuri noi, acuzat că ar fi avut gesturi nepotrivite față de o adolescentă în timpul concertului

Potrivit relatării mamei tinerei incidentul ar fi avut loc pe durata evenimentului. În timpul spectacolului,  Adrian Pleșca, în vârstă de 64 de ani și care are și el la rândul lui doi copii mari, ar fi urmărit-o insistent pe adolescentă. I-ar fi cântat la masă, apoi s-ar fi apropiat de ea, cu toate că tânăra era vizibil stânjenită. Momentul culminant a fost cel în care Artan ar fi sărit calul și ar fi încercat, confrom spuselor mamei tinerei, să o sărute pe fata în vârstă de 18 ani cu forța.

„Ieri seară, 20 octombrie, la un eveniment de open mic, fiica mea de 18 ani a fost hărțuită de artistul Pleșca Adrian (aka Artanu’ – Timpuri Noi, Partizan), în vârstă de 64 de ani. După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică”, a început relatarea mama tinerei.

Adolescenta de 18 ani l-ar fi avertizat pe artist că va suna la poliție dacă nu se oprește, însă reacția lui Artan a uimit-o. Bărbatul s-ar fi îndreptat către o altă masă unde ar fi încercat exact același lucru cu o altă domnișoară. Nu ar fi bătut în retragere nici măcar în momentul în care fata pe care a încercat să o sărute cu forța i-ar fi spus că va suna la poliție. Dimpotrivă, într-un exces de zel, bărbatul ar fi dat o replică surprinzătoare.
„Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe, ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei. Fiica mea i-a spus că, dacă nu părăsește incinta, va chema poliția. L-a și filmat când spunea, ironic, că să cheme poliția după ce ajunge la el la masă”, a mai dezvăluit femeia.
Artanu de la Timpuri noi și Partizan, acuzat că ar fi abuzat o adolescentă
Artanu de la Timpuri noi și Partizan, acuzat că ar fi abuzat o adolescentă
Mama tinerei susține că a discutat cu organizatorul serii de open mic, care i-ar fi spus că artistul ar fi avut și alte comportamente similare. Femeia a decis să facă public cazul pentru a atrage atenția asupra unui comportament pe care îl consideră inacceptabil.
„Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii. Scriu asta pentru că îmi doresc ca alte fete să nu mai treacă prin așa ceva”, a mai scris femeia.
Conform declarațiilor femeii, fiica ei este extrem de speriată în urma acestui incident care i-a afectat starea de sănătate emoțională. Contactată de CANCAN.RO, mama tinerei abuzate de artist a declarat următoarele.
„Bună ziua, deocamdată nu vom face declarații în presă, este prioritară sănătatea emoțională a fetei. Mulțumesc pentru înțelegere!”.
