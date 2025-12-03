De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan

Adrian Pleșca a murit marți, 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. Membrul fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan a lăsat multă durere în sufletele fanilor care se întreabă de ce s-a stins acesta. Care ar fi cauza morții, de fapt? Află toate detaliile în articol!

Vestea tragică a fost dată în cursul zilei de 2 decembrie și a reprezentat un șoc pentru apropiați și fani, mai ales pentru că artistul susținuse un concert cu doar câteva zile în urmă. Adrian Pleșca și-a dat ultima suflare la Spitalul Pantelimon din București, acolo unde ajunsese încă din timpul dimineții.

„Drum lin… Pleșca Adrian. Becul s-a stins.”, a transmis Alin Dinca, solistul formației Trooper.

De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt

Primele informații vehiculate de surse apropiate artistului arată că Artan s-ar fi stins din viață în urma unui AVC (accident vascular cerebral).

Nimic nu prevestea acest sfârșit tragic, iar ultimul mesaj al artistului demonstra că nici el nu se aștepta ca viața lui să se termine. Cu puțin timp înainte de a muri, Artan a făcut o postare în care vorbea despre un concert pe care l-a susținut în București. Printr-un filmuleț, Adrian Pleșca îi chema să fie alături de ei pe cei care îl iubesc. Nimeni nu avea să știe că doar la câteva zile după acest concert, el se va stinge.

„Bună dimineața! Cei doi partizani, Răzvi și Artan, la vârsta adevăratei maturități artistice, se vor face din nou foarte doriți la (n.r. cafenea) în Piața Amzei, pe 28 noiembrie, la ora 8 seara. Vă mulțumim! 28 e mâine, 8 seara e tocmai bine. Vă rugăm să nu lipsiți. Mulțumim frumos!”, a spus Adrian Pleșca.

