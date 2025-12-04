Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Adrian Pleșca

Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, s-a stins din viață în data de 2 decembrie. Artistul a murit la vârsta de 64 de ani, iar acum apropiații se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Astăzi, 4 decembrie, are loc priveghiul, iar colegii de breaslă s-au adunat să îi aducă un ultim omagiu. Printre cei care au fost prezenți s-a numărat și Adi Despot. Cum s-a prezentat cântărețul la priveghiul lui Artan?

Artan a suferit un AVC în dimineața zilei de 2 decembrie. Artistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Acum, cei care l-au cunoscut și apreciat s-au adunat să își ia rămas bun de la emblematicul artist.

Cum s-a prezentat Adi Despot la priveghiul lui Artan?

Decesul lui Artan a lăsat numeroși fani și colegii în doliu. Emblematicul artist s-a făcut remarcat de-a lungul carierei sale, iar mulți sunt cei care îi plângă acum moartea. Aceia care l-au iubit și apreciat s-a adunat astăzi la priveghiul ce are loc la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan.

Printre cei care și-au făcut prezența s-a numărat și Adi Despot, solistul trupei Vița de Vie. Vizibil afectat, cu șapca pe cap și gluga trasă peste, cântărețul s-a strecurat printre oameni. Artistul nu a îmbrăcat haine de doliu și a ales o ținută bizară.

Adi Despot și-a făcut apariția la priveghiul lui Artan îmbrăcat în niște blugi largi, un hanorac cu glugă, peste care a pus o geacă verde. Cu șapca în cap, dar și cu gluga, cu o privire tristă și multă durere în suflet, Adi Despot i-a adus un ultim omagiu celui ce i-a fost coleg de breaslă.

Când și unde o să fie înmormântat Adrian Pleșca?

Cei care vor să își ia rămas bun de la Artan o pot face în această seară, la priveghi, iar mâine acesta o să fie condus pe ultimul drum. Familia cântărețului a anunțat că înmormântarea va avea loc vineri, 5 decembrie, la cimitirul Pantelimon 2.

„Cu tristețe și durere în suflet anunțăm ca înmormântarea va avea loc vineri la cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită). Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15,la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan ( în parcul Alexandru Ioan Cuza )”, se arată într-un mesaj publicat de apropiați pe contul de Facebook al artistului.

