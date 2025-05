Probleme de sănătate pentru Ilie Năstase! Trebuie să se opereze, dar... ”Îi este frică”

Momente grele pentru Ilie Năstase! Marele tenismen se confruntă cu probleme de sănătate! Medicii i-au spus că trebuie să se opereze, dar se teme să facă acest pas! Mircea Lucescu a trecut prin aceeași intervenție!

Ilie Năstase, o adevărată legendă a tenisului românesc, trece prin momente grele și refuză să se opereze la șold, deși medicii i-au recomandat insistent această intervenție. La cei 78 de ani săi, fostul mare campion se confruntă cu dureri tot mai mari, dar frica de operație și de perioade de recuperare îl ține departe de sala de operații.

Mircea Lucescu a făcut recent o mărturisire surprinzătoare pentru Golzo: el însuși a trecut printr-o operație de șold, pe care a ales să o facă în România, în luna februarie 2025. S-a întâlnit cu Ilie Năstase recent, iar marele tenismen i-a spus că se teme să facă acest pas important. Această problemă devine dureroasă dacă nu se iau măsurile necesare la timp. Nu este ușor de suportat, dar este nevoie de ascultarea sfaturilor oferite de specialiști.

„Eu am întârziat, că ar fi trebuit să fac această operație în august. Nu am făcut-o din cauza meciurilor în preliminarii. Am făcut-o în februarie. Știam exact cam ce perioadă am nevoie pentru recuperare. Am avut în zilele astea o întâlnire cu Ilie Năstase, care și el suferă de asta. Dar îi e frică! Îi e frică să facă operație. Dinu a așteptat vreo 8 ani până când a făcut o operație de genul ăsta. Alții se duc imediat și își rezolvă problemele. Pentru că dacă nu le faci la timp, sunt foarte dureroase. Nu sunt ușor de suportat​”, a completat Mircea Lucescu.