Ce legătură există între Ilie Năstase și Papa Leon al XIV-lea. Puțini știau

Între Ilie Năstase și Papa Leon al XIV-lea există o legătură, însă puțini știu! S-a aflat ce pasiune are primul papă american? Detalii neștiute până acum! Iată despre ce este vorba!

Într-un moment istoric pentru Biserica Catolică, americanul Robert Francis Prevost, în vârstă de 69 de ani, a fost ales ca nou Suveran Pontif, devenind astfel primul papă de origine americană. Noul lider spiritual al peste un miliard de catolici din întreaga lume a fost învestit cu numele de Papa Leon al XIV-lea.

Spre deosebire de predecesorul său, Papa Francisc, care era un fan înfocat al fotbalului și susținător declarat al echipei argentiniene San Lorenzo, Papa Leon al XIV-lea aduce o nouă pasiune la Vatican. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre tenis. Iată ce a declarat despre înclinarea pe care o are spre sport!

„Mă consider un jucător amator de tenis. De când am plecat din Peru, am avut puţine ocazii să mă antrenez, aşa că abia aştept să revin pe teren”, spunea la vremea respectivă noul papă, Papa Leon al XIV-lea, originar din Chicago.