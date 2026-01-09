Titluri de stat 2026. De când pot fi cumpărate anul acesta

Pentru 2026, statul român păstrează în atenție programele TEZAUR și FIDELIS, prin care cetățenii pot investi direct în titluri de stat, obținând dobânzi avantajoase și sigure. Aceste inițiative permit populației să-și valorifice economiile, în timp ce contribuie la finanțarea bugetului și la refinanțarea datoriei publice.

Programul Tezaur va fi reluat pe 12 ianuarie, iar titlurile de stat Fidelis vor putea fi subscrise începând cu 16 ianuarie 2026. Continuarea celor două programe demonstrează că statul menține strategia de atragere a fondurilor de la populație, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, când aceste instrumente au devenit un pilon esențial în finanțarea deficitului bugetar și a datoriei publice.

Anul trecut, românii au investit în Tezaur și Fidelis aproximativ 47 de miliarde de lei, în ciuda scăderii dobânzilor la titlurile FIDELIS. Programul FIDELIS a câștigat popularitate după trecerea la emisiuni lunare, atrăgând finanțări de peste 21 de miliarde de lei, folosite atât pentru refinanțarea datoriilor scadente, cât și pentru acoperirea deficitului bugetar.

Atât Tezaur, cât și Fidelis sunt considerate instrumente sigure și ușor accesibile pentru investitorii de retail. Titlurile oferă dobândă anuală, sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență, iar subscrierile se fac prin bănci, brokeri sau platforme online, fără costuri suplimentare. Programul este deschis persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani.

Fondurile atrase prin aceste programe reprezintă o sursă importantă de finanțare internă pentru stat, menținând echilibrul bugetar și sprijinind refinanțarea datoriei publice. Prin menținerea Tezaut și Fidelis, autoritățile oferă cetățenilor oportunitatea de a investi în siguranță, cu randamente atractive, în timp ce contribuie la stabilitatea finanțelor publice.

