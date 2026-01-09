Acasă » Știri » Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani

De: Andreea Stăncescu 09/01/2026 | 20:32
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani
Cine este antrenorul care iubește din nou la 58 de ani / Sursa foto: Freepik
Antrenorul Deion Sanders, în vârstă de 58 de ani și cunoscut pentru cariera sa de excepție în fotbalul american, se află într-o relație cu actrița Karrueche Tran, care este cu 21 de ani mai tânără decât el. Sanders, supranumit „Coach Prime”, își continuă activitatea ca antrenor al echipei de fotbal american de la Universitatea Colorado Boulder, în timp ce Tran se bucură de succesul său în lumea filmului și a divertismentului.

Fost sportiv de top, cu două titluri Super Bowl câștigate, Sanders și-a construit o reputație solidă atât ca jucător, cât și ca antrenor și analist TV. Popularitatea lui a crescut semnificativ după serialul „Coach Prime”, care urmărește viața sa profesională și personală, oferind spectatorilor o privire asupra provocărilor și victoriilor sale. Inițial, producția prezenta activitatea sa ca antrenor la Universitatea Jackson State, dar reflecta și latura sa umană dincolo de sport.

În ultimele luni ale anului 2025, presa americană a speculat intens despre relația dintre Sanders și Karrueche Tran. La finalul anului, cei doi au decis să confirme legătura lor, apărând public împreună și punând capăt zvonurilor. Actrița a povestit pe rețelele de socializare că a petrecut un Crăciun frumos alături de familia partenerului ei, apreciind timpul petrecut cu oamenii apropiați acestuia.

Sursa foto: Profimedia

Actrița a comentat și despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei explicând că este deschisă unei relații cu un bărbat mai matur, subliniind că aceștia se maturizează mai târziu decât femeile. Relația lor a atras atenția nu doar prin diferența de vârstă, ci și prin modul în care ambii gestionează viața personală și publică, demonstrând că dragostea nu ține cont de ani.

