Cum arată teritoriile de la Desafio, noul show de la Pro TV! De la mega lux, la pustiul ”bântuit”

Thailanda devine, în această perioadă, scena celui mai intens reality show de aventură: Desafio: Aventura. 24 de concurenți pornesc într-o experiență de neuitat, menită să le testeze curajul, rezistența și spiritul de echipă. Aceștia sunt împărțiți în trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii.

Într-un cadru exotic, dar provocator, fiecare pas contează. Concurenții vor înfrunta probe fizice și mentale menite să le testeze limitele și capacitatea de adaptare. Prima lor provocare, cea a teritoriului, le va decide soarta pentru următoarea săptămână: confortul, lipsurile sau supraviețuirea pură. Desafio: Aventura nu este doar o competiție, ci o experiență completă, o călătorie care le va schimba concurenților perspectiva asupra vieții.

Trei lumi complet diferite îi așteaptă: vila – o oază de confort cu paturi moi, mese bogate și dușuri calde, destinată doar câștigătorilor. Satul – unde viața autentică thailandeză devine o lecție de muncă și adaptare, iar concurenții vor trăi alături de localnici și vor munci pentru fiecare resursă. Pustiul – cea mai dură dintre provocări, unde cei care ajung aici vor înțelege cu adevărat sensul supraviețuirii, luptând zilnic pentru hrană și siguranță.

„La Desafio Aventura, concurenții noștri, aventuroșii noștri concurenți au la dispoziție trei teritorii pentru care trebuie să lupte. Unul dintre ele este Vila. O adevărată oază de relaxare unde au acces la dușuri, la paturi moi, la o hrană pe îndestulate, la posibilitatea de a socializa chiar, de a asculta un pic de muzică și poate, pentru omul de radio din mine, un incentiv foarte important, Desafio radio. Poate să asculte acolo știri, e feel good, o atmosferă foarte bună. Asta este vila câștigată în urma luptei pentru teritoriu. Apoi urmează satul pescăresc. Acolo e experiențial. Sat pescăresc autentic thailandez, oameni reali, nu e nicio butaforie, echipa care se califică acolo practic, deci nu cea care se clasează pe locul 1 lupta pentru teritoriu, a doua, merge și trăiește cu localnicii. Exact ce fac localnicii, fac și ei. Trăiesc acolo, mănânc acolo, își confecționează totul acolo. A treia echipă merge în pustiu. Așa se numește, asta e titulatura, dar la propriu e pustiu, este o bucată de plajă unde au lemne, unde au frunze, își fac tot ce înseamnă adăpost și atenție, acolo, pentru că sunt spirite ale mării și ale vântului care șoptesc lucruri foarte interesante. Aceste trei teritorii fac ca Desafio Aventura să fie un show unic în această specie a reality game show-urilor”, a fost mesajul lui Daniel Pavel.

