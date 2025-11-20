Acasă » Știri » Cum arată teritoriile de la Desafio, noul show de la Pro TV! De la mega lux, la pustiul ”bântuit”

Cum arată teritoriile de la Desafio, noul show de la Pro TV! De la mega lux, la pustiul ”bântuit”

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 10:31
Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Thailanda devine, în această perioadă, scena celui mai intens reality show de aventură: Desafio: Aventura. 24 de concurenți pornesc într-o experiență de neuitat, menită să le testeze curajul, rezistența și spiritul de echipă. Aceștia sunt împărțiți în trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii.

Într-un cadru exotic, dar provocator, fiecare pas contează. Concurenții vor înfrunta probe fizice și mentale menite să le testeze limitele și capacitatea de adaptare. Prima lor provocare, cea a teritoriului, le va decide soarta pentru următoarea săptămână: confortul, lipsurile sau supraviețuirea pură. Desafio: Aventura nu este doar o competiție, ci o experiență completă, o călătorie care le va schimba concurenților perspectiva asupra vieții.

Cum arată teritoriile de la Desafio, noul show de la Pro TV

Trei lumi complet diferite îi așteaptă: vila – o oază de confort cu paturi moi, mese bogate și dușuri calde, destinată doar câștigătorilor. Satul – unde viața autentică thailandeză devine o lecție de muncă și adaptare, iar concurenții vor trăi alături de localnici și vor munci pentru fiecare resursă. Pustiul – cea mai dură dintre provocări, unde cei care ajung aici vor înțelege cu adevărat sensul supraviețuirii, luptând zilnic pentru hrană și siguranță.

„La Desafio Aventura, concurenții noștri, aventuroșii noștri concurenți au la dispoziție trei teritorii pentru care trebuie să lupte. Unul dintre ele este Vila. O adevărată oază de relaxare unde au acces la dușuri, la paturi moi, la o hrană pe îndestulate, la posibilitatea de a socializa chiar, de a asculta un pic de muzică și poate, pentru omul de radio din mine, un incentiv foarte important, Desafio radio. Poate să asculte acolo știri, e feel good, o atmosferă foarte bună. Asta este vila câștigată în urma luptei pentru teritoriu. Apoi urmează satul pescăresc. Acolo e experiențial. Sat pescăresc autentic thailandez, oameni reali, nu e nicio butaforie, echipa care se califică acolo practic, deci nu cea care se clasează pe locul 1 lupta pentru teritoriu, a doua, merge și trăiește cu localnicii. Exact ce fac localnicii, fac și ei. Trăiesc acolo, mănânc acolo, își confecționează totul acolo. A treia echipă merge în pustiu. Așa se numește, asta e titulatura, dar la propriu e pustiu, este o bucată de plajă unde au lemne, unde au frunze, își fac tot ce înseamnă adăpost și atenție, acolo, pentru că sunt spirite ale mării și ale vântului care șoptesc lucruri foarte interesante. Aceste trei teritorii fac ca Desafio Aventura să fie un show unic în această specie a reality game show-urilor”, a fost mesajul lui Daniel Pavel.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp

Concurenții din echipa Visătorii de la „Desafio: Aventura”: cel mai rapid om din România și un cioban autentic vor face spectacol

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg
Știri
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în…
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească
Știri
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
Digi24
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis ...
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg
A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea
A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta ...
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV
Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă ...
Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă în urmă cu o lună
Elena Gheorghe lansează albumul “Crăciunul e IUBIRE”, un proiect construit în 14 ani. Artista ...
Elena Gheorghe lansează albumul “Crăciunul e IUBIRE”, un proiect construit în 14 ani. Artista cântă alături de fiica ei, Amelie, piesa “Moș Crăciun ASAP”
Vezi toate știrile
×