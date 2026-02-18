Zodia care riscă să ajungă la spital pe final de februarie 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Eclipsa aduce cu sine un val de conștientizări profunde, evenimente neașteptate și schimbări care pot modifica radical direcția în care ne îndreptăm. Pentru una dintre zodii, această perioadă poate fi chiar un semnal de alarmă major, existând riscul unor probleme de sănătate care pot duce la spitalizare dacă nu sunt ignorate semnalele corpului.

Este un moment de resetare, în care multe situații ajung la un punct de claritate, iar prioritățile sunt puse sub semnul întrebării. Lucruri pe care le consideram stabile pot fi zdruncinate, tocmai pentru a face loc unor perspective noi, mai autentice și mai apropiate de nevoile reale ale fiecăruia.

Peșii trebuie să fie mai atenți la sănătate

Pe 18 februarie, Soarele intră în zodia Peștilor, alăturându-se lui Mercur și Venus, iar această configurație mută accentul de la gândirea strict rațională la o abordare mai sensibilă și intuitivă a realității. Devine mai important ceea ce simțim decât ceea ce analizăm, iar creativitatea, empatia și imaginația capătă un rol central. Este o perioadă favorabilă pentru introspecție, pentru activități artistice și pentru reconectarea cu latura emoțională.

În același timp, Mercur se pregătește să intre în retrogradare spre finalul lunii, ceea ce poate aduce confuzii, întârzieri sau neînțelegeri. De aceea, este recomandat să fim mai atenți la modul în care comunicăm, să evităm deciziile impulsive și să verificăm de două ori informațiile importante. Organizarea și răbdarea devin esențiale.

Pentru nativii Pești, această perioadă este una intensă, cu accent pe starea de sănătate și echilibrul interior. Oboseala, tensiunea și sensibilitatea pot fi mai accentuate, motiv pentru care este indicat să acorde mai mult timp odihnei și îngrijirii personale. Totodată, intuiția lor este mai puternică ca oricând, iar mesajele interioare pot oferi ghidare valoroasă.

