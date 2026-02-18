Acasă » Știri » Zodia care riscă să ajungă la spital pe final de februarie 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Zodia care riscă să ajungă la spital pe final de februarie 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

De: Andreea Stăncescu 18/02/2026 | 16:43
Zodia care riscă să ajungă la spital pe final de februarie 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
Zodia care poate ajunge la spital

Eclipsa aduce cu sine un val de conștientizări profunde, evenimente neașteptate și schimbări care pot modifica radical direcția în care ne îndreptăm. Pentru una dintre zodii, această perioadă poate fi chiar un semnal de alarmă major, existând riscul unor probleme de sănătate care pot duce la spitalizare dacă nu sunt ignorate semnalele corpului.

Este un moment de resetare, în care multe situații ajung la un punct de claritate, iar prioritățile sunt puse sub semnul întrebării. Lucruri pe care le consideram stabile pot fi zdruncinate, tocmai pentru a face loc unor perspective noi, mai autentice și mai apropiate de nevoile reale ale fiecăruia.

Peșii trebuie să fie mai atenți la sănătate

Pe 18 februarie, Soarele intră în zodia Peștilor, alăturându-se lui Mercur și Venus, iar această configurație mută accentul de la gândirea strict rațională la o abordare mai sensibilă și intuitivă a realității. Devine mai important ceea ce simțim decât ceea ce analizăm, iar creativitatea, empatia și imaginația capătă un rol central. Este o perioadă favorabilă pentru introspecție, pentru activități artistice și pentru reconectarea cu latura emoțională.

În același timp, Mercur se pregătește să intre în retrogradare spre finalul lunii, ceea ce poate aduce confuzii, întârzieri sau neînțelegeri. De aceea, este recomandat să fim mai atenți la modul în care comunicăm, să evităm deciziile impulsive și să verificăm de două ori informațiile importante. Organizarea și răbdarea devin esențiale.

Pentru nativii Pești, această perioadă este una intensă, cu accent pe starea de sănătate și echilibrul interior. Oboseala, tensiunea și sensibilitatea pot fi mai accentuate, motiv pentru care este indicat să acorde mai mult timp odihnei și îngrijirii personale. Totodată, intuiția lor este mai puternică ca oricând, iar mesajele interioare pot oferi ghidare valoroasă.

CITEȘTE ȘI: Zodia care se va îmbogăți din 2026 până în 2028. Tot ce atinge se transformă în aur

Horoscop rune azi, 16 februarie 2026. Previziuni complete și mesajul runei Kenaz

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Știri
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Știri
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×