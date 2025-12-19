Madonna și Guy Ritchie au apărut împreună în public după aproape 20 de ani! Ce i-a apropiat din nou pe cei doi?

Foștii soți celebri au avut o reuniune neașteptată la Londra, unde au venit să-l susțină pe fiul lor, Rocco, la deschiderea expoziției sale de artă, Talk Is Cheap. Potrivit Vanity Fair, momentul marchează prima lor apariție comună în public după aproape două decenii — ultima fiind în 2008, chiar înainte ca mariajul lor să se încheie.

Reuniune-surpriză la vernisajul fiului lor

Rocco Ritchie, în vârstă de 25 de ani, absolvent al Central Saint Martins și Royal Drawing School, și-a prezentat lucrările într-un spațiu industrial din Soho, transformat în galerie. Printre invitați s-au numărat nume importante precum Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley și Jake Gyllenhaal, însă prezența părinților celebri ai artistului a atras atenția tuturor.

Pe Instagram, Rocco a publicat o fotografie în care apare alături de ambii părinți, stând lipiți unul de altul, și le-a adresat un mesaj emoționant: „E evident de ce unii oameni pot avea prejudecăți față de mine, nu-i judec. Sunt mândru de cine sunt, dar sunt și mai mândru că amândoi părinții mei se află în aceeași încăpere pentru a mă susține.”

Un trecut complicat, o reîntâlnire incredibil de calmă

Deși astăzi pot sta liniștiți unul lângă celălalt, relația dintre Madonna și Guy Ritchie n-a fost mereu atât de cordială. Cei doi au fost împreună din 2000 până în 2008, perioadă în care au avut doi copii: Rocco, născut în 2000, și David Banda, adoptat în 2008.

Tot în 2008, la scurt timp după finalizarea adopției, cuplul și-a anunțat separarea, care s-a transformat într-un divorț intens mediatizat. Tensiunile au reapărut în 2016, când, la opt ani după despărțire, Madonna și Guy Ritchie au ajuns într-un conflict juridic privind custodia lui Rocco, care avea 15 ani pe atunci. Adolescentul a refuzat să meargă la New York pentru sărbători alături de mama lui, iar Madonna a cerut oficial ca fiul ei să fie adus înapoi. În cele din urmă, conflictul s-a soluționat pe cale amiabilă, iar dorința lui Rocco de a rămâne în Marea Britanie, alături de tatăl său, a fost respectată.

Astăzi, toate acestea par istorie. Fotografia din Soho, în care Madonna și Guy Ritchie zâmbesc împreună alături de fiul lor, sugerează că vechile fricțiuni au fost lăsate definitiv în urmă.