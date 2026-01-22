Acasă » Știri » Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent

Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent

22/01/2026 | 22:30
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a fost internat de urgență într-un spital din București, unde se află sub supravegherea medicilor. Problemele de sănătate au apărut după o răceală puternică suferită în perioada sărbătorilor, care i-a afectat starea generală și i-a agravat afecțiunile cardiace.

Antrenorul în vârstă de 80 de ani urma să își continue activitatea în mod normal, având programate mai multe deplasări pentru a urmări jucători din Superliga, însă starea sa nu i-a permis acest lucru. În locul său, colaboratorii au fost trimiși să se ocupe de aceste sarcini, în contextul în care echipa națională se pregătește pentru meciul important cu Turcia din barajul de calificare la Cupa Mondială.

Mircea Lucescu răspunde la tratament, însă medicii recomandă în continuare repaus și monitorizare atentă, având în vedere vârsta și istoricul său medical. Prioritatea în acest moment este stabilizarea completă a stării de sănătate, urmând ca revenirea la activitatea sportivă să fie decisă strict în funcție de evoluția sa din perioada următoare.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit vești liniștitoare despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, în urmă cu câteva zile. Oficialul FRF a declarat că a discutat recent cu selecționerul și că acesta se simte bine în prezent, fiind supus unor investigații medicale de rutină și așteptând rezultatele.

Din cauza problemelor de sănătate, selecționerul a decis să își trimită colaboratorii în cantonamentul din Antalya, considerând că a fost o alegere inspirată, pentru a se proteja și a urma tratamentul.

„E ok, a făcut niște investigații. Așteaptă răspunsurile… E ok. (n.r. A fost ceva de la inimă?) Nu știu, nu am dezvoltat și nici nu discut foarte mult. În orice caz, e ok. Și-a trimis colaboratorii în Antalya. Foarte bine a făcut că nu s-a dus el. Își continuă munca de observare, de analiză”, a spus Mihai Stoichiță la Digi Sport.

