BANC | Bulă, Bubulina și psihologul

Este marți, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Nevasta lui Bulă se duce la psiholog. La finalul primei ședințe, doctorul îi spune:

– A fost o ședință foarte reușită, doamna Bubulina.

– Mă bucur, domnnule doctor.

– Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul.

– Domnule doctor, nu cred că Bulă o să vrea să vină.

Alte bancuri savuroase

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul.

Doctorul îl consultă atent, îl pune să facă analize, îl întreabă de stilul de viață, apoi spune:

– Am găsit problema!

– Și? Ce am?

– Scoate lingurița din ceașcă înainte să bei cafeaua.

Un polițist oprește o mașină:

– Bună seara, actele la control!

Șoferul i le dă.

– Știți de ce v-am oprit?

– Nu, domnule agent.

– Pentru că nu purtați centura.

– Dar o purtam!

– Acum nu o mai purtați.

– Păi am dat-o jos când m-ați oprit!

– Exact, asta e dovada!

Șoferul nervos se întoarce spre soție:

– Vezi? Ți-am zis eu să nu mă contrazici când vorbesc cu poliția!

Polițistul:

– Doamnă, soțul dumneavoastră vorbește mereu așa urât?

Soția:

– Nu, domnule agent, doar când e beat.

