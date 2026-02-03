Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și psihologul

Este marți, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Nevasta lui Bulă se duce la psiholog. La finalul primei ședințe, doctorul îi spune:
– A fost o ședință foarte reușită, doamna Bubulina.
– Mă bucur, domnnule doctor.
– Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul.
– Domnule doctor, nu cred că Bulă o să vrea să vină.

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul.
Doctorul îl consultă atent, îl pune să facă analize, îl întreabă de stilul de viață, apoi spune:
– Am găsit problema!
– Și? Ce am?
– Scoate lingurița din ceașcă înainte să bei cafeaua.

Un polițist oprește o mașină:

– Bună seara, actele la control!
Șoferul i le dă.
– Știți de ce v-am oprit?
– Nu, domnule agent.
– Pentru că nu purtați centura.
– Dar o purtam!
– Acum nu o mai purtați.
– Păi am dat-o jos când m-ați oprit!
– Exact, asta e dovada!
Șoferul nervos se întoarce spre soție:
– Vezi? Ți-am zis eu să nu mă contrazici când vorbesc cu poliția!
Polițistul:
– Doamnă, soțul dumneavoastră vorbește mereu așa urât?
Soția:
– Nu, domnule agent, doar când e beat.

