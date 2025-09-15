Doliu la Rapid București! A murit fratele lui Costel Gâlcă

Doliu în familia lui Costel Gâlcă! Antrenorul echipei Rapid București și-a pierdut fratele. Anunțul trist a făcut chiar de către clubul de fotbal. Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare.

Ultima perioadă a fost plină de reușite pentru Costel Gâlcă. Antrenorul a obținut rezultate extraordinare în SuperLiga. Rapid București este neînvinsă după 9 etape și se află la doar un pas de prima poziție, care acum este ocupată de Universitatea Craiova. Din păcate, fericirea i-a fost umbrită acum. Luni, 15 septembrie 2025, fratele tehnicianului s-a stins din viață

Costel Gâlcă și-a pierdut fratele

Costel Gâlcă trece prin momente grele. O veste cumplită a umbrit atmosfera plină de entuziasm din Giulești. În urmă cu doar o oră, reprezentanții clubului de fotbal au anunțat, pe pagina oficială de Facebook, decesul fratelui antrenorului.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace! ”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a clubului Rapid București.

Întregul club Rapid București este alături de Costel Gâlcă în aceste momente grele. Duminică, 21 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe arena din Giulești, echipa o va întâlni pe Hermannstadt. Totuși, rămâne de văzut dacă antrenorul va fi prezent.

Reprezentanții echipei Universitatea Craiova au transmis, la rândul lor, un mesaj de condoleanțe. Costel Gâlcă a fost antrenorul formației din Bănie din aprilie 2024 până în ianuarie 2025, atunci când a fost demis de Mihai Rotaru. Decizia a fost luată după un eșec pe teren cu Rapid, scor 0-1.

„Universitatea Craiova este alături de Constantin Gâlcă în aceste momente grele, pricinuite de pierderea fratelui său. Odihnă veșnică celui plecat dintre noi!”, a transmis Universitatea Craiova pe pagina oficială de Facebook.

Costel Gâlcă vrea să cucerească un titlu cu Rapid

Costel Gâlcă a semnat cu Rapid în această vară, iar în data de 9 iunie 2025, antrenorul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă. Atunci, tehnicianul a declarat că vrea un titlu și Cupa României.

„Sunt bucuros că fac parte din acest club și îmi doresc ca acest an să fie foarte bun, cu satisfacții, și cum a spus și Victor, să aducem zâmbetul pe buzele fanilor. Cunoșteam foarte bine liga românească și lotul Rapidului, cu jucători tineri, foarte buni, de viitor. Îmi doresc să creăm o coeziune între suporteri și echipă prin jocul nostru. Mie îmi place să am un joc ofensiv, să mă impun în fața adversarului, să pun presiune. Știți că fanii Rapidului reacționează în funcție de rezultate. Dacă le dăm rezultate pozitive, vor fi cu siguranță alături de echipă. Nu știu dacă trecutul meu stelist va afecta, asta trebuie să îi întrebați pe suporteri. Vrem un proiect, vrem să ne calificăm în cupele europene. Nu ascund că vrem un titlu și Cupa României. Nu suntem aici doar pentru calificarea în cupele europene”, a declarat Costel Gâlcă.

Citește și: Doliu în lumea sportului! Fostul campion mondial la box a fost găsit mort în casă