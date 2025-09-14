Doliu în lumea sportului! Fostul campion mondial la box a fost găsit mort în casă

Sportul britanic este în doliu după vestea decesului prematur a unuia dintre cei mai cunoscuți pugiliști ai ultimei generații, Ricky Hatton. Supranumit „Hitman” pentru stilul său agresiv și spectaculos, Hatton a fost considerat mult timp un simbol al boxului profesionist din Regatul Unit și un model pentru mulți sportivi tineri care visau la succes pe scena internațională.

Născut la Manchester, Hatton a crescut într-un mediu în care sportul era o parte importantă a vieții de zi cu zi. Cu timpul, a devenit evident că pasiunea sa pentru box și talentul natural îl vor conduce spre o carieră de excepție. De-a lungul anilor petrecuți în ring, a obținut mai multe titluri mondiale, consolidându-și reputația de unul dintre cei mai buni luptători britanici ai erei sale. Combinația dintre determinare, viteză și forța loviturilor sale i-au adus un public loial, care l-a susținut atât în Regatul Unit, cât și în afara granițelor.

Ricky Hatton a murit!

După ce s-a retras oficial din box în 2012, Hatton a continuat să fie o figură prezentă în viața sportivă și mediatică. Chiar dacă a părăsit ringul profesionist, a rămas activ în lumea boxului, implicându-se în antrenarea altor sportivi și comentând diferite evenimente. În același timp, nu și-a ascuns lupta cu probleme personale, inclusiv depresia și dificultățile legate de consumul de alcool, teme pe care le-a abordat de-a lungul anilor cu o sinceritate rar întâlnită la sportivi de talia sa.

În 2023, cariera și viața sa personală au fost analizate în detaliu într-un documentar difuzat de Sky, care a adus în atenția publicului atât momentele de glorie din ring, cât și provocările de ordin personal cu care s-a confruntat. Această producție a arătat latura vulnerabilă a unui campion obișnuit să fie văzut doar prin prisma victoriilor sale.

Deși părea că se îndreaptă spre o perioadă mai liniștită a vieții, Hatton a surprins din nou comunitatea sportivă în vara acestui an, anunțând că își dorește să revină în ring pentru un meci demonstrativ în Dubai, programat pentru luna decembrie. Ar fi urmat să se lupte cu pugilistul Eisa Al Dah, la 13 ani de la ultima sa apariție profesionistă. Anunțul a fost primit cu entuziasm de fanii săi, care vedeau în această revenire o ocazie de a-l revedea într-o ipostază apropiată de cea care l-a consacrat.

Ricky Hatton a fost găsit mort în locuința lui din Greater Manchester, iar poliția a declarat că decesul nu este considerat suspect, potrivit mirror.co.uk.

„Ofiţerii au fost chemaţi de o persoană astăzi la ora 6:45 dimineaţa pe Bowlacre Road, Hyde, Tameside, unde au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În prezent, nu se consideră că ar exista circumstanţe suspecte”, a transmis poliţia din Manchester.

