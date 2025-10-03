Acasă » Știri » Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF

Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF

03/10/2025
Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF
Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF – Administrația Națională de Administrare Fiscală. Dacă nu plătește datoria de aproape un milion de euro pe care o are la statul român, fostul președinte al României riscă să piardă mai multe proprietăți și bunuri. Iată despre ce este vorba! 

În perioada 1999-2015, soții Iohannis au deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu din centrul orașului Sibiu. În toată această perioadă, parterul casei a fost închiriat unei bănci, fostul șef de stat încasând peste 320.000 de euro din chirii. În anul 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că Iohannis a deținut ilegal imobilul. În luna august 2025, Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să achite statului cei aproape un milion de euro încasați din închirierea spațiului comercial de la parterul casei din Sibiu.

Klaus Iohannis a fost executat de ANAF

După ce Klaus Iohannis a refuzat să predea de bună voie cheile imobilului din centrul orașului Sibiu – pe care l-a ocupat ilegal în perioada 1999 -2015, în condiții conform legii, inspectorii ANAF au mers personal la imobil și demarat executarea silită. Cu acordul proprietarilor de drept, reprezentanții instituției au schimbat încuietoarea ușii de la intrare și au pus sigiliu.

Imobilul este un spațiu comercial format din trei încăperi, pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță. ANAF va avea posibilitatea să intre în posesia totală a casei pe data de 15 octombrie, atunci când este programată următoarea înfățișare a procesului.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

De asemenea, Klaus Iohannis nu scapă de datoria de aproape un milion de euro pe care o are la statul român. Banii reprezintă contravaloarea chiriilor obținute de pe urma închirierii acestei clădirii. În cazul în care fostul șef de stat nu va achita datoria, ANAF are dreptul de a scoate la licitație și alte bunuri, case sau proprietăți ale soților Iohannis. În cazul în care nu va respecta legea, Adrian Nica, președintele ANAF, l-a avertizat pe fostul președinte că va suporta consecințele la fel ca orice român.

”Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român. Eu cred că e de bună credință. ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului.

Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

 

