Klaus Iohannis, executat silit! ANAF a intrat cu forța în casa din Sibiu

Klaus Iohannis își ia „la revedere” definitiv de la casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță! Vineri, 3 octombrie 2025, inspectorii au spart ușa și au intrat cu forța în imobil. În urmă cu ceva timp, președintele ANAF, Adrian Nica, l-a avertizat pe fostul președinte al României că va fi executat silit precum orice român, în cazul în care nu se va supune obligațiilor. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu o lună, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a somat pe Carmen și Klaus Iohannis să înapoieze imobilul din Sibiu, care le-a adus chirii constante timp de 17 ani. Cei doi au obținut spațiul printr-o moștenire care, potrivit instanțelor, a fost ilegală.

De ce a intrat ANAF cu forța în casa pe care Klaus Iohannis a pierdut-o

Klaus și Carmen Iohannis ar fi trimis un document către ANAF în care au precizat că nu au nimic împotrivă ca statul să preia imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu, pierdut în urma unei decizii definitive a instanței.

Totuși, cei doi nu au predat cheile casei, potrivit Antena 3 CNN. Așadar, vineri, 3 octombrie 2025, inspectorii ANAF au fost nevoiți să spargă ușa și să intre cu forța în locuință. Aceștia au schimbat și iala, ceea ce înseamnă că soții Iohannis nu mai au acces în interior. De asemenea, urmează să pună și un sigiliu cu ANAF pe fațada clădirii.

Această locuință a adus fostului cuplu prezidențial aproximativ 1 milion de euro, bani încasați din chirii timp de 17 ani. Acum, statul trebuie să recupereze și această datorie, care nu reprezintă o creanță fiscală.

Așadar, Klaus Iohannis ar trebui să înapoieze în mod voluntar suma datorată statului, însă până acum nu a dat semne că își dorește acest lucru. Cel mai probabil, problema va fi rezolvată tot în instanță. Președintele ANAF, Adrian Nica, l-a avertizat pe fostul președinte al României că va fi executat silit precum orice român, în cazul în care nu se va supune obligațiilor.

„Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român. Eu cred că e de bună credință. ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Până acum, ANAF a reușit să înscrie în cartea funciară o cotă de 1 pe 2 din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu. Cealaltă jumătate de casă aparține Rodicăi Baștea, o prietenă din America a soților Iohannis. În ceea ce privește și recuperarea acestei părți, există un proces în derulare la Tribunalul Sibiu.

