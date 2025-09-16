Șeful ANAF, avertisment pentru Klaus Iohannis: „Va fi executat silit ca orice român”

Vești proaste pentru Kalus Iohannis! El ar urma să predea, în curând, casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță. Președintele ANAF, Adrian Nica, i-a transmis fostului șef de stat un avertisment. Acesta a precizat că fostul președinte al României va fi executat silit precum orice român, în cazul în care nu se va supune obligațiilor.

În urmă cu o lună, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a somat pe Carmen și Klaus Iohannis să înapoieze imobilul din Sibiu, care le-a adus chirii constante timp de 17 ani. Cei doi au obținut spațiul printr-o moștenire care, potrivit instanțelor, a fost ilegală.

Ce a transmis președintele ANAF despre datoriile lui Klaus Iohannis

Șeful Agenției de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a făcut declarații despre datoriile pe care le are Klaus Iohannis. Fostul președinte trebuie să predea în următoarea perioadă imobilul din Sibiu pe care, potrivit instanței, l-a obținut ilegal.

Președintele ANAF crede că fostul șef al statului este de bună credință și se va supune obligațiilor pentru a nu se ajunge la acțiuni în instanță. Totuși, Adrian Nica l-a avertizat pe Klaus Iohannis că, în caz contrat, va fi executat silit.

„Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român. Eu cred că e de bună credință. ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Șeful ANAF nu a dezvăluit sumele pe care Klaus Iohannis le datorează, însă a transmis că le va face publice, după preluarea bunurilor. De asemenea, Adrian Nica a precizat că există și un răspuns din partea fostului președinte.

„Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului”, a mai spus șeful ANAF.

