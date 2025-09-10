Cât costă chiria în campusul Universității de Vest din Timișoara. Suma e infimă în comparație cu luxul oferit studenților

Cel mai modern și frumos cămin studențesc a fost construit în Timișoara. Câte locuri disponibile sunt, dar și cât costă o lună de chirie aici? Reprezentanții le promit studenților o experineță la cele mai înalte standarde.

Căminul studențesc al Universității de Vest din Timișoara are o suprafață de 30.730 de mp, dispune de 451 de camere, săli de lectură, zone de luat masa, parcare subterană și supraterană, pistă de alergare, zone dedicate bibliotecilor și dotări moderne – de la sistem de control acces, la internet wireless performant.

În fiecare cameră vor fi cazați câte trei studenți, iar condițiile de cazare sunt la nivelul campusurilor de elită din lume. Fiecare cameră are senzori pentru reglarea temperaturii aerului și a încălzirii, senzori de prezență în cameră, senzori de umiditate, detectoare de fum și senzori de lumină, iar toate corpurile de luminat sunt LED.

Cât costă o lună de cazare în cel mai modern cămin studențesc din România

Clădirea este prevăzută cu panouri solare și fotovoltaice. Fiecare nivel este dotat cu o bucătărie cu plite electrice, hote, cuptor, cuptor cu microunde, mașină de spălat vase, unde studenții își pot prepara mâncare. La ultimul nivel al căminului este amenajată o sală de fitness și o sală de lectură. Pentru o lună de cazare aici, studenții vor avea de scos din buzunar 150 de euro.

”Cel mai mare și mai modern cămin studențesc din România – la UVT Universitatea de Vest din Timișoara se pregătește să ofere studenților săi o experiență de cazare la cele mai înalte standarde. La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat astăzi alocarea unei sume suplimentare pentru finalizarea proiectului de investiții „Construire Cămin Studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara”. ”Construim cel mai mare și mai modern cămin din România, la Timișoara. Ministerul Dezvoltării finanțează construirea mai multor cămine studențești în alte localități. Investim în infrastructura educațională modernă!” – Cseke Attila, ministrul dezvoltării. Cu un grad de finalizare de 90%, noul cămin va dispune de 451 de camere și o suprafață totală de 30.730 mp. Studenții vor beneficia de săli de lectură, zone de luat masa, parcare subterană și supraterană, pistă de alergare, zone dedicate bicicletelor, precum și dotări moderne, de la sistem de control acces, la internet wireless performant. UVT continuă să investească în viitorul studenților săi, creând un spațiu care înseamnă comunitate, confort și oportunități de dezvoltare”, se arată în mesajul de pe pagina de Facebook a Universității de Vest din Timișoara.

Studenții vor avea acces la cazare începând cu data de 18 septembrie 2025. Și asta nu este tot. Autoritățile din Timișoara au de gând să construiască un alt cămin, de data asta cel mai mare din România, care va avea 900 de locuri în cameră. Universitatea de Vest din Timișoara are 16.000 de studenți, iar până acum avea 3.000 de locuri de cazare.

Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei

Ce mesaje au primit părinții din partea profesorilor, cu 3 zile înainte de începerea anului școlar 2025-2026