Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei

În timp ce o parte dintre profesorii din întreaga țară au mers în București pentru a protesta împotriva măsurilor guvernului, ceilalți au preferat să fie alături de elevi în prima zi de școală. La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, acolo unde predă Carmen Iohannis, tinerii au fost primiți direct în clase, fără să aibă festivitate, din cauza lucrărilor de reabilitare.

Directorul unității de învățământ a explicat că anul școlar va fi mai dificil, dar și-a exprimat încrederea în profesori și elevi. Tot aici predă Carmen Iohannis, fosta primă-doamnă, care, deși a depășit vârsta de pensionare, și-a păstrat jumătate de normă pentru a rămâne alături de clasa sa până la absolvire.

„Va fi un an școlar un pic mai greu pentru noi. Știți foarte bine de ce. Asta înseamnă că și pentru elevi va fi un pic mai dificil, pentru că activitatea la clasă este încărcată suplimentar față de ce a fost până anul trecut. Însă am încredere în colegii mei și am încredere în copiii care vin la noi că se vor descurca și vor avea rezultatele pe care le așteptăm de la ei și pe care le avem an de an în Lazăr. De când sunt eu director, din 2003. Deci, numai bine și un an școlar cât mai ușor”, a declarat directorul colegiului, Gabriel Negrea, pentru Ora de Sibiu.

Ce a apărut la liceul unde este profesoară Carmen Iohannis

Un detaliu notabil a fost faptul că instituția unde predă Carmen Iohannis a beneficiat de pază specială. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a fost supravegheat de mai mulți polițiști care au venit cu mașina BMW, în timp ce la alte unități de învățământ au fost repartizați agenți ai poliției locale, cu dotări mult mai modeste.

Achiziția acestor automobile BMW de către Poliția Română a avut loc în perioada mandatului lui Klaus Iohannis, licitația de 100 de milioane de lei fiind intens criticată de Sindicatul Europol, care a sugerat că ar fi fost „cu dedicație” pentru compania Automobile Bavaria, deținută de Michael Schmidt, un apropiat al fostului președinte și al PNL.

