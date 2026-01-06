Acasă » Știri » Județul din România în care impozitul este minimum legal. Nu s-a mărit de peste 10 ani

De: Simona Tudorache 06/01/2026 | 16:41
Impozitul pe locuinţe rămâne la nivelul minim permis de lege la Sfântu Gheorghe și la Târgu Secuiesc. Edilul orașului, Antal Arpad, promite că nu vor exista mari schimbări, asta în timp ce bucureștenii sunt sugrumați de taxe de acum, din luna ianuarie.

La mașini se calculează diferențiat. Cei care nu au o mașină electrică au de pierdut. Locuitori care au un apartament și un bolid au de plată în jur de 600 de lei anual, aproximativ 50 de lei pe lună.

„În Sfântu Gheorghe, noi și în ultimii 10-15 ani, în ceea ce privește imobilele la persoanele fizice am avut impozitul la minimum permis de lege și vom rămâne în continuare la acest nivel, deși asta va însemna o creștere a impozitelor pentru că Guvernul a crescut acest plafon minim. În ceea ce privește autoturismele, se merge pe ideea că poluatorul plătește. Este un alt mod de calcul decât până acum, fiind luată în calcul și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică”, a declarat edilul, se arată în comunicatul publicat pe site-ul primăriei.

Impozit decent și la Târgu Secuiesc

Oamenii din Târgu Secuiesc plătesc de 10 ani un impozit minim și nu au avut parte de creșteri spectaculoase. Autoritățile vor să urmeze și în 2026 aceeași rețetă.

„În municipiul Târgu Secuiesc nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani, în fiecare an fiind aplicate doar creșterile prevăzute de lege pentru anumite categorii. De mai bine de zece ani, în cazul imobilelor deținute de persoane fizice, impozitul a fost menținut la nivelul minim permis de lege, iar acest lucru va continua în 2026, chiar dacă aceasta va însemna o creștere, deoarece Guvernul a majorat pragul minim”, se arată în comunicat.

Impozit mai mare pentru mașinile vechi

Proprietarii de mașini vechi vor scoate mai mulți bani din buzunar, pentru că taxele s-au mărit cu 70% la vehiculele care se consideră că poluează. Cei cu mașini electrice vor avea câștig de cauză, deoarece vor da către stat o sumă modică.

„Se va aplica principiul „poluatorul plătește”: cu cât mașina este mai veche, cu atât proprietarul va trebui să achite un impozit mai mare. Noua metodă de calcul elaborată de Guvern ia în considerare nu doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare, motiv pentru care vor exista, în unele cazuri, modificări semnificative ale impozitului auto”, precizează autoritățile din Târgu Secuiesc.

