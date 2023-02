Feli Donose, mesaj neașteptat în mediul online. Cu ce probleme se confruntă artista

Feli Donose are o relație apropiată cu fanii săi. Artista obișnuiește să le dezvăluie celor care o urmăresc diferite lucruri despre viața sa personală și nu se ferește să vorbească și despre momentele mai puțin plăcute prin care trece. Recent, cântăreața și-a deschis sufletul în fața admiratorilor ei și le-a povestit acestora cu ce probleme s-a confruntat, dar și cum a reușit să le depășească.

Feli Donose a reușit să îi îngrijoreze pe fanii săi cu ultimul mesaj pe care l-a publicat în mediul online. Artista a povestit că a trecut printr-o perioadă destul de grea, mai exact, a avut parte de un blocaj creativ, iar din acest motiv nu a mai reușit să compună.

Vedeta a recunoscut că nu s-a mai confruntat niciodată până acum cu așa ceva. Din fericire, cu multă răbdare și determinare, cântăreața a reușit să treacă peste acest moment, iar în curând va lansa o piesă despre trăirile ei din ultima vreme. Feli crede cu tărie că mulți dintre cei care o vor asculta se vor regăsi în versurile piesei.

„Am avut o perioadă extrem de grea. Perioadă care, atunci când am dat să fug … m-a aruncat exact în mijlocul inimii mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am un blocaj creativ atât de puternic. Îmi doream să scriu. Îmi doream să dau afară prin cântec sentimentele mele pentru că sunt reale. Pentru că știu că muzica scrisă din povești adevărate poate vindeca sufletul celui care o ascultă. Și ce împlinire mai mare pentru un artist decât asta? Să știi că muzica ta face cuiva bine… bate la cur orice ban sau kilometri de faimă. După o pauză totală din august, în ianuarie am scris prima piesă. Mâine îi filmez un videoclip care să redea in imagini tot ce simte acum inima asta a mea. Asta nu e o postare de promovare. E un mesaj de bucurie prin care să vă spun ce frumos îmi voi cânta povestea. Și cât vă veți regăsi în ea. Nu e un single oficial. E o piesă cadou. Pentru mine și pentru voi. Vă pup din lumea mea”, a scris solista pe pagina sa de socializare.

Feli și Cătălin, tatăl fetiței, și-au spus „Adio”

După cinci ani în care au avut parte de o relație cu suișuri și coborâșuri, Feli și Cătălin au luat decizia de a se despărți, chiar înainte de Revelion. Vestea a fost dată chiar de către artistă pe contul său de Instagram, în urmă cu numai o zi.

Fiind o persoană extrem de asumată care își iubește comunitatea de fani, Feli a ales să facă singură anunțul cu privire la despărțirea sa. Ba mai mult decât atât, artista a scos în evidență faptul că ea și Cătălin vor rămâne prieteni și o vor crește împreună pe fiica lor, Nora Luna.

„Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete. Așa că, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit.

Pe mine și Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și cel mai important, rolul de părinți ai Norei Luna. Rog presa să ne respecte intimitatea, așa cum și eu am respectat presa la începutul carierei mele. Să avem un 2023 înfloritor”, este mesajul notat de artistă, pe rețelele de socializare.