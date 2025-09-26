Mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere! Adriana Ochișanu, mesaj tulburător după ce fiul ei a ajuns în comă din cauza unei supradoze

Familia Botgros trece prin cele mai grele clipe. Adriana Ochișanu este devastată de durere, după ce fiul său, Cristian Botgros, nepotul renumitului dirijor Nicolae Botgros, a ajuns în stare gravă la spital. Iată ce s-a întâmplat!

Este durere mare în familia celebrului dirijos Nicolae Botgros. Potrivit apropiaților, nepotul său ar fi suferit o supradoză din cauza consumului de substanțe interzise, iar starea lui de sănătate este extrem de delicată.

Adriana Ochișanu, strigăt de durere

Adriana Ochișanu își strigă durerea în rugăciuni și speră, cu toată puterea, ca fiul ei să își revină. Pe pagina sa de Facebook, artista a publicat un mesaj emoționant adresat băiatului său, Cristian:

„Dragul meu Cristi, Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit – să iubești cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile și să nu uiți niciodată cât de prețios ești. Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici – lângă mine – ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin și iubire nețărmurită. Îmi doresc pentru tine să nu îți lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Îmi doresc să ai parte de iubire curată şi suflet frumos. Şi dacă vreodată vei cădea, amintește-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat. Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta. lar ceea ce simt pentru tine nu se va stinge niciodată. Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele și chiar dincolo de ele. Te iubesc, Mama ta”

În timp ce artista își varsă sufletul pe rețelele de socializare, maestrul Nicolae Botgros a avut o primă reacție despre starea nepotului său, însă a evitat să ofere detalii suplimentare:

„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…”, a declarat Nicolae Botgros, potrivit realitatea.md.

