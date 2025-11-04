Acasă » Știri » Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 15:09
Este mare scandal în familia artistului Nicolae Botgros. Nepotul maestrului, Cristian, este acuzat că ar fi fost implicat în moartea Andreei Cuciuc, tânăra de 17 ani care a murit în timpul petrecerii de balul bobocilor. În urma mai multor amenințări primite în ultima perioadă, mama tânărului a cedat emoțional și este decisă să depună plângere penală împotriva hărțuitorilor. 

Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este implicat într-un scandal de proporții. Tânărul a fost acuzat că ar fi fost implicat în moartea Andreei Cuciuc, fiica de 17 ani a artistului Igor Cuciuc. Fata a murit în urmă cu un an (noiembrie 2024), în timp ce se afla la balul bobocilor, la un local din Chișinău – vezi AICI ce probleme de sănătate avea Andreea Cuciuc. La acel eveniment era prezent și Cristian Botgros, care era iubitul prietenei Andreei.

Mama lui Cristian Botgros, mesaj pentru cei care i-au amenințat fiul

Recent, în spațiul public, Igorc Cuciuc și soția sa, au lansat mai multe acuzații referitoare la moartea fiicei lor, una dintre ele având legătură cu nepotul lui Nicolae Botgros. Artistul din Republica Moldova este de părere că tânărul le-ar ascunde detalii despre ce s-a întâmplat în noaptea tragediei – vezi AICI.

După ce a făcut cu greu față acuzațiilor venite către fiul ei, Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, a ieșit public și a răbufnit. Femeia susține că a primit diverse mesaje în care copiii ei sunt amenințați cu moartea. În acest sens, femeia a anunțat că are de gând să depună plângere penală împotriva hărțuitorilor.

”S-a mers prea departe. Am primit amenințări cu moartea la adresa copiilor mei, Mihaela și Cristian. Anunț public că toți cei care au instigat sau au amenințat viața copiilor mei – fie prin postări online, fie prin mesaje – vor face obiectul unei plângeri penale”, a scris Adriana Ochișanu pe rețelele de socializare.

Cristian Botgros, reacție sfâșietoare

În urma acuzațiilor venite în scandalul dintre familiile Botgros și Cuciuc, Cristian a transmis public un mesaj în care își exprima nemulțumirea. Acesta este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a pune capăt atacurilor venite din partea artistului din Republica Moldova și a soției sale.

”În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii.

Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale. Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept. Cu recunoștință față de cei care mi-au rămas aproape, Cristian Botgros”, a fost mesajul transmis de nepotul lui Nicolae Botgros.

Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul

