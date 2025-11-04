Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul

La un an de la moartea Andreei Cuciuc, părinții tinerei susțin că nu a fost vorba despre un accident, ci ar fi o mână criminală. Numele lui Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, a fost asociat cu tragedia. Dirijorul a avut o primă reacție în urma acuzațiilor.

După un an de la moartea neașteptată a Andreei Cuciuc, fiica lui Igor Cuciuc, revine în centrul atenției. Părinții fetei resping ipoteza morții accidentale și susțin că aceasta ar fi fost ucisă, sugerând implicarea nepotului al unui instrumentist cunoscut din Republica Moldova.

Dirijorul orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a cerut public redeschiderea investigației privind decesul Andreei Cuciuc, după ce familia acesteia a afirmat că nepotul său, Cristian Botgros s-ar afla printre cei responsabili. Conform părinților, tânăra ar fi fost otrăvită în timpul unei petreceri organizate cu ocazia Balului Bobocilor, la un local din Chișinău. Mama ei, Diana, susține că Andreea a apucat să o sune speriată, iar mai târziu ar fi aflat că cineva i-ar fi pus droguri în băutură.

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Nicolae Botgros explică de ce a ales să intervină în acest subiect sensibil, subliniind că și familia lui trece printr-o perioadă dificilă, dar și că drama familiei Cuciuc nu poate fi ignorată.

„Dragi prieteni, colegi, reprezentați mass-media, influenceri, reprezentanți ai societății civile, fac acest apel către domniile voastre în calitate de artist, conducător al unui colectiv, tată, bunic. Ce se întâmplă acum în familia noastră, dar si drama plină de suferință a familiei Cuciuc mă face să scriu aceste rânduri. Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința, supărarea nu tot timpul ne permite să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de interesați să se stabilească adevarul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit, fiecare secundă, fiecare acțiune a celor prezenți în acel local. Regret că nu s-a făcut până acum. Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenți acolo.

Ce spune Nicolae Botgros despre nepotul său

Nicolae Botgros afirmă că nepotul său, Cristian, are 26 de ani și este pregătit să răspundă întrebărilor anchetatorilor. El spune că familia lui este dispusă să colaboreze cu toate instituțiile de anchetă și cere ca suspiciunile să fie clarificate printr-o investigație oficială, nu prin speculațiile apărute în ultimele zile.

Dirijorul subliniază că și familia sa are multe întrebări legate de seara tragediei, inclusiv cine i-a acordat primul ajutor Andreei, și cere reluarea dosarului pentru stabilirea adevărului. În lipsa unui dialog direct cu părinții fetei, Botgros propune ca eventualele discuții să se desfășoare prin avocați, pentru transparență.

„Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate întrebările. În calitate de bunic sunt alături de el, în aceste clipe și pentru el deloc ușoare. Interesul sporit al numelui meu în această istorie care genereaza atâtea știri, este la fel de neînțeles. Adică înțeleg, dar asta e altă istorie. Ca să dispară suspiciunile în tot acest caz e bine de știut cum s-a reacționat și cine a acordat primul ajutor medical până la sosirea medicilor? Și multe alte întrebări. La fel și noi ca și familia Cuciuc avem multe semne de întrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă. Noi familia Botgros ne vom prezenta la toate solicitările tuturor organelor de anchetă. În acest caz când lucrurile au mers prea departe iar părinții Andreei distruși de durere și suferință nu vor să accepte sa discute cu noi, venim cu propunerea sa avem aceasta comunicare prin intermediul avocaților nostri. Să asigurăm un proces transparent ca organele să stabilească toate circumstanțele și cauza decesului Andreei Cuciuc. Până atunci vă rugăm respectuos să dăm dovadă de raționament, să nu ne lăsăm manipulați de știri făcute doar din zvonuri și bârfe. Justitia trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept, poliție, procuratură, instanța de judecată. Nu la tv, radio, sau pe rețelele sociale. În aceste condiții credem noi că putem aduce lumina în acest caz nefericit. Pe această cale rog organele competente să reaia ancheta a acestui caz, pentru stabilirea adevărului și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc. Condoleanțe familiei îndurerate”, a încheiat postarea dirijorul.

