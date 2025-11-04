Acasă » Știri » Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul

Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul

De: Andreea Stăncescu 04/11/2025 | 07:50
Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc! Se întâmplă după ce familia tinerei i-a acuzat nepotul
Niciolae Borgros a reacționat / Sursa foto: Social media

La un an de la moartea Andreei Cuciuc, părinții tinerei susțin că nu a fost vorba despre un accident, ci ar fi o mână criminală. Numele lui Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, a fost asociat cu tragedia. Dirijorul a avut o primă reacție în urma acuzațiilor.  

După un an de la moartea neașteptată a Andreei Cuciuc, fiica lui Igor Cuciuc, revine în centrul atenției. Părinții fetei resping ipoteza morții accidentale și susțin că aceasta ar fi fost ucisă, sugerând implicarea nepotului al unui instrumentist cunoscut din Republica Moldova. 

Dirijorul orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a cerut public redeschiderea investigației privind decesul Andreei Cuciuc, după ce familia acesteia a afirmat că nepotul său, Cristian Botgros s-ar afla printre cei responsabili. Conform părinților, tânăra ar fi fost otrăvită în timpul unei petreceri organizate cu ocazia Balului Bobocilor, la un local din Chișinău. Mama ei, Diana, susține că Andreea a apucat să o sune speriată, iar mai târziu ar fi aflat că cineva i-ar fi pus droguri în băutură.

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Nicolae Botgros explică de ce a ales să intervină în acest subiect sensibil, subliniind că și familia lui trece printr-o perioadă dificilă, dar și că drama familiei Cuciuc nu poate fi ignorată.

Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„Dragi prieteni, colegi, reprezentați mass-media, influenceri, reprezentanți ai societății civile, fac acest apel către domniile voastre în calitate de artist, conducător al unui colectiv, tată, bunic.

Ce se întâmplă acum în familia noastră, dar si drama plină de suferință a familiei Cuciuc mă face să scriu aceste rânduri.

Noi familia Botgros am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și suferința, supărarea nu tot timpul ne permite să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de interesați să se stabilească adevarul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde  a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea. Să fie cercetat amănunțit, fiecare secundă, fiecare acțiune a celor prezenți în acel local.

Regret că nu s-a făcut până acum.

Regret că până în prezent nu a fost audiat Cristian, dar și alți tineri, care au fost prezenți acolo.

Sursa foto: Social media

Ce spune Nicolae Botgros despre nepotul său

Nicolae Botgros afirmă că nepotul său, Cristian, are 26 de ani și este pregătit să răspundă întrebărilor anchetatorilor. El spune că familia lui este dispusă să colaboreze cu toate instituțiile de anchetă și cere ca suspiciunile să fie clarificate printr-o investigație oficială, nu prin speculațiile apărute în ultimele zile.

Dirijorul subliniază că și familia sa are multe întrebări legate de seara tragediei, inclusiv cine i-a acordat primul ajutor Andreei, și cere reluarea dosarului pentru stabilirea adevărului. În lipsa unui dialog direct cu părinții fetei, Botgros propune ca eventualele discuții să se desfășoare prin avocați, pentru transparență.

„Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate întrebările.

În calitate de bunic sunt alături de el, în aceste clipe și pentru el deloc ușoare. Interesul sporit al numelui meu în această istorie care genereaza atâtea știri, este la fel de neînțeles.

Adică înțeleg, dar asta e altă istorie.

Ca să dispară suspiciunile în tot acest caz e bine de știut cum s-a reacționat și cine a acordat primul ajutor medical până la sosirea medicilor? Și multe alte întrebări. La fel și noi ca și familia Cuciuc avem multe semne de întrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă.

Noi familia Botgros ne vom prezenta la toate solicitările tuturor organelor de anchetă.

În acest caz când lucrurile au mers prea departe iar părinții Andreei distruși de durere și suferință nu vor să accepte sa discute cu noi, venim cu propunerea sa avem aceasta comunicare prin intermediul avocaților nostri. Să asigurăm un proces transparent ca organele să stabilească toate circumstanțele și cauza decesului Andreei Cuciuc.

Până atunci vă rugăm respectuos să dăm dovadă de raționament, să nu ne lăsăm manipulați de știri făcute doar din zvonuri și bârfe. Justitia trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept, poliție, procuratură, instanța de judecată. Nu la tv, radio, sau pe rețelele sociale.

În aceste condiții credem noi că putem aduce lumina în acest caz nefericit.

Pe această cale rog organele competente să reaia ancheta a acestui caz, pentru stabilirea adevărului și cauza care a dus la decesul Andreei Cuciuc.

Condoleanțe familiei îndurerate”, a încheiat postarea dirijorul. 

CITEȘTE ȘI: Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei

De ce familia Andreei Cuciuc a făcut declarații controversate despre familia Botgros? „Se cer 350.000 de lei, e o mare bătaie de joc”

Tags:
Iți recomandăm
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Știri
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
Știri
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la ...
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii ...
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri ...
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care ...
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care locuiești
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: ...
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”
Vezi toate știrile
×