Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere

Fostul iubit al lui Marilu, Iustin Petrescu se poate considera cu uşurinţă un bărbat norocos. Noua sa iubită, Hara, pare să fie foarte atentă la nevoile și dorințele partenerului, situație care nu are cum să nu îi aducă bucurie. Hara a dezvăluit publicului cât de mult îşi răsfaţă iubitul.

Iustin Petrescu a ajuns în atenția internauților când a format o relaţie cu Marilu Dobrescu, cunoscută pe YouTube pentru clipurile în care îşi povesteşte viaţa. Odată cu trecerea timpului, problemele de cuplu i-au despărţit pe cei doi. În momentul de faţă cei doi se află într-un amplu proces judecătoresc.

Cum este Iustin răsfăţat de noua lui iubită

Iustin Petrescu pare să fie tratat ca un rege. Cu ocazia zilei sale de naştere, tânăra sa iubită i-a pregătit o supriză dulce, mai exact un tort întocmai după bunul plac al cântărețului.

Tortul aniversar de anul trecut a fost “creat” tot de Hara, însă anul acesta Iustin pare să fi dorit o combinaţie mai extravagantă. Mai exact, acesta şi-a dorit un tort cu gust de turtă dulce, care să aibă umplutură de fructe.

„M-am apucat de tortul pentru ziua lui Iustin, care este miercuri. Anul trecut i-am făcut cheescake cu caramel, pere și nuci pecan; acelea erau principalele fixații. Anul acesta e fixat pe turtă dulce cu umplutură de fructe și exact asta plănuiesc cu acest tort”, a transmis Hara, pe Instagram.

