Iustin Pestrescu a fost bătut de 'soacra' lui! Fostul iubit al lui Marilu Dobrescu a spus tot: „Stăteam frumos așezat pe canapea și...”

Ies la iveală informații noi din scandalul dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu. Cei doi foști iubiți continuă să își arunce cuvinte și acuze grele și să dea din casă detalii despre agresiunile fizice, verbale și emoționale din timpul relației lor. Artistul susține că ar fi fost agresat și de mama fostei lui iubite.

Scandalul dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu nu dă semne să se stingă prea curând. După ce creatoarea a urcat pe social media un vlog în care, printre altele, îl acuza pe fostul ei iubit că a agresat-o fizic, emoțional și verbal – vezi AICI video, artistul a lăsat modestia la o parte și s-a decis să iasă public și să își spună și partea sa de povestea.

Iustin dă cărțile pe față! A abuzat-o sau nu pe Marilu? ”Vorbește despre același episod!” Chinurile la care ar fi fost supus: a fugit de 11 ori de acasă!

În exclusivitatea pentru CANCAN.RO, Iustin Petrescu neagă cu vehemență acuzațiile pe care Marilu Dobrescu i le aduce. Acesta susține că în relația lor nu au existat perioade de violență, nu a inițiat niciun gest violent asupra acesteia, ci doar că s-ar fi apărat în fața iubitei sale, el fiind, de fapt, victima din cuplu.

”Ea pretinde că am bătut-o două ore. A tot schimbat povestea. Eu a trebuit să sun la Poliție. Eu a trebuit să filmez vlog-ul cu o vânătaie pe față! (…) Spune că am alergat-o cu papucul. Spune că am târât-o de păr, după de picior. Nu e așa! Nu au existat mai multe episoade, ea vorbește despre același episod. Aparent, se întâmpla în 2020, dar nu a fost așa! Fix pentru acele stickere lipite pe ușă îmi ceream scuze. (…) Nu, nu au existat violențe din partea mea! Da, dezmint aceste acuzații”, a povestit vlogger-ul .

Recent, într-una dintre aparițiile sale publice, Iustin Petrescu a continuat seria dezvăluirilor din perioada în care a locuit cu Marilu. Acesta susține că – în ciuda acuzațiilor grave pe care fosta lui iubită i le-a adus, el a fost cel care a suferit cel mai mult, aducând în discuție o situație dificilă, întâmplarea în care a fost implicată mama fostei sale iubite. Artistul susține că a fost luat la palme de mama creatoareai de conținut.

„Mi-am luat niște palme de la mama ei. Stăteam frumos așezat pe canapea și s-a așezat peste mine și m-a luat la palme. Am plecat de 11 ori de acasă. (…) De 11 ori într-un an. Noi am început relația, a venit pandemia, ne-am mutat împreună, am încercat să facem copii, nu a ieșit, am început un FIV și apoi s-a destrămat totul.

Cam ăsta a fost timelineul prin care am trecut noi. Nu puteam continua fără dragoste, fără să fie real.(…) Dacă la sfârșit pentru like-uri, pentru notorietate, trebuie să ne certăm și să ne aducem în acest punct, eu nu pot să fiu de acord cu chestia asta, dar nici nu pot să invalidez ceea ce am simțit.”, a spus Iustin Petrescu la Viața fără filtru.