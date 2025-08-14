Acasă » Știri » Ce face Marilu Dobrescu în Australia, în timp ce Iustin Petrescu și-a materializat visul vieții sale

Ce face Marilu Dobrescu în Australia, în timp ce Iustin Petrescu și-a materializat visul vieții sale

14/08/2025 | 13:58
Ce face Marilu Dobrescu în Australia, în timp ce Iustin Petrescu și-a materializat visul vieții sale
Se pare că Marilu a trecut peste scandalul cu Iustin și și-a revenit la activitățile pe care le avea înainte. După o perioadă în care fanii nu au mai știut absolut nimic de ea, influencerița a început din nou să posteze vacanțele în care pleacă. Recent, roșcata a împărtășit mai multe fotografii din cea mai recentă destinație aleasă. Iată unde s-a dus alături de iubit!

Marilu Dobrescu a lipsit pentru o bună perioadă de timp din mediul online, iar urmăritorii s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Se pare că roșcata a avut nevoie de o pauză în care să își încarce bateriile după întregul scandal cu Iustin Petrescu.

Marilu Dobrescu, imagini din vacanța alături de noul iubit

Marilu obișnuia să documenteze fiecare vacanță în care mergea alături de Iustin și să își țină fanii la curent cu toate activitățile sale. Acum influencerița preferă să adopte un stil mai discret și se rezumă doar la câteva imagini cu peisaje spectaculoase, fără să ofere prea multe detalii despre cum decurg vacanțele ei.

Recent, influencerița a ales să meargă în Noua Zeelandă alături de iubitul ei, la Lake Tekapo. Deși cunoscută pentru vacanțele sale de lux, roșcata a ales să adopte un stil mai simplu și modest, bucurându-se de peisajele de vis din dubă.

„Bună dimineața din paradis! #vanlife”, a scris Marilu Dobrescu.

Ce face Iustin Petrescu după scandal

După scandalul care a acaparat internetul, cei doi influenceri au făcut schimbări semnificative în viețile lor. Marilu s-a retras din atenția internauților, iar fostul ei partener s-a axat pe carieră și și-a îndeplinit cel mai mare vis: și-a deschis propria școală de muzică. Influencerul le-a dat peste nas tuturor celor care îl acuzau că este șomer.

„Ideea de a face o școală de muzică nu este una nouă, este una pe care o am de mult timp. Este, de fapt, un vis. Eu am avut, la un moment dat, o mini-școală de muzică, dar nu am avut niciodată un loc special pentru așa ceva.

Trebuie să simți mai bine persoana, trebuie să ai o comunicare non-verbală cu ei, pentru că unii nu pot comunica folosind aceleași cuvinte pe care le folosim noi. Astfel, trebuie să folosim limbajul corpului, ritm și muzică”, a declarat Iustin, la Antena Stars.

Lovitură grea pentru Marilu Dobrescu după ce a rămas fără viza de Australia. Avocatul Adrian Cuculis, dezvăluiri de ULTIMĂ ORĂ: ”Nu mai poate!”

Primul verdict în procesul Marilu Dobrescu – Iustin Petrescu! Ce au decis magistrații

