S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, prea hot în plină iarnă

Începutul anului este perioada în care evenimentele sunt aproape inexistente, astfel că multe dintre vedetele noastre au decis să plece într-o vacanță bine-meritată. Desigur că pe ținuturile exotice, cu plaje însorite și marea care le așteaptă, divele de la noi au făcut furori. S-au afișat în costume de baie minuscule, pe nisipul fierbinte, dar nu mai hot decât ele. CANCAN.RO a făcut o selecție de dive care au pozat super sexy pe plajă și v-am pregătit cea mai spectaculoasă galerie foto. Domnilor, luați un loc confortabil pe canapea, doamnelor, luați lecții!

2026 a început în forță pentru vedetele de la noi care au lăsat pentru un timp frigul din România și au plecat în locații exotice. Au avut grijă să nu exagereze cu preparatele de Crăciun, ca să iasă fotografiile perfecte la plajă. Și pare că le-a ieșit! Divele au dat algoritmul peste cap cu pozele lor spectaculoase din vacanțele de lux! Iată cu ce vă delectăm astăzi!

Vedetele au ridicat temperaturile pe plajele exotice

Bali, Maldive, Thailanda, Zanzibar și Dubai, acestea au fost destinațiile preferate de vedetele din showbiz pentru vacanța de început de an. Toate s-au pregătit ca la carte pentru a arăta impecabil pe nisipul fierbinte din locațiile de top. Și, apropo de top, începem în forță cu Ruby care a încins atmosfera cu trupul ei bronzat și dat cu ulei! Atenție, cod roșu (mai roșu decât costumul ei de baie) se anunță cu Ruby în costumul ei minsucul de baie! Cu tatuajele la vedere și pielea bine dată cu ulei, artista nu a putut trece neobservată!

Mergem mai departe în Thailanda la Mira care surprinde foarte plăcut și ea! Nu avem de ce ne mira, decât de vedetă care arată impecabil! Artista și-a pus cel mai mic costum de baie din garderobă și a încins plajele din Thailanda, spre bucuria localnicilor, dar și a fanilor ei de pe Instagram care au înroșit butonul de like.

Nu ne lasă Cristina Ștefania deloc și iar ne dă palpitații cu trupul ei de nota 10! Iubita lui Speak a dat și termometrele peste cap la cât este de hot. Orice îi vine bine, dar cel mai bine îi stă în costumele de baie care îi scot în evidență silueta. Conștientă de formele sale, vedeta nu ezită să pozeze incendiar, iar pe noi nu poate decât să ne bucure acest lucru.

Rămânem tot la capitolul bombe sexy și o avem în prim plan pe Antonia. Se știe că artista este una dintre cele mai frumoase femei din România și are un trup senzațional după cele trei nașteri, trup pe care nu ezită să-l afișeze cu mândrie în costum de baie și lasă astfel loc imaginației să zburde.

La capitolul transformări spectaculoase o avem pe Jo, care a slăbit vizibil în ultima perioadă și arată impecabil. Artista a bifat o apariție sexy care i-a determinat pe fanii ei să îi dea mii de inimioare. Cu formele mai bine conturate și o atitudine relaxată, Jo știe exact cum să atragă toate privirile. Mai mult decât atât, vedeta a ales să trateze momentul cu umor: „Am slăbit și io câteva kile și am început cu impresii și fente și figuri de poze. Vă dati seama dacă mă mai duc și la sală? Pff, bine ca nu sunt fit, că vă distrugeam ce poze făceam”, a scris ea în descrierea fotografiei.

O altă surpriză vine din partea Ancăi Țurcașiu care demonstrează, din nou, că vârsta este doar un număr. La 53 de ani, artista arată absolut fantastic și nu se sfiește să pozeze în costum de baie. Se pare că dragostea pentru un bărbat mai tânăr îi priește, pentru că aparițiile ei sunt pline de strălucire, naturalețe și o energie care face concurență vedetelor cu mult mai puțini ani în buletin.

Acestea nu sunt singurele vedete de la noi care s-au fotografiat în ipostaze incendiare pe nisipul fin. În galeria foto pe care v-am pregătit-o le veți găsi și pe Ema Uta, Amna, Oana Gherman, Georgiana Lobonț și altele. Dacă au trecut toate proba costumului de baie, trageți voi concluziile!

