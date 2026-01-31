Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu

O ieșire banală la restaurant s-a încheiat cu un episod care ridică multe semne de întrebare. Otniela este protagonista noastră de astăzi, care a făcut o oprire la The Grill, dar până aici nimic neobișnuit. Adevărata acțiune a început după ce a ajuns acasă, chiar în fața blocului. Oare ce se ascunde în spatele misterului? CANCAN.RO are imagini tari!

După ce s-a dat jos din Uber, blondina nu s-a grăbit să meargă la căldurică, în casă. A preferat să rămână afară și să poarte o conversație telefonică care părea că nu se mai oprește.

A stat în fața blocului aproximativ 20 de minute, timp în care s-a învârtit, s-a plimbat, s-a uitat în stânga și-n dreapta. Era serioasă treaba! Părea că trebuie să rezolve ceva ce nu mai suportă amânare!

Otniela, misiune incognito în fața blocului

Gesturile fostei iubite a lui Sebastian Dobrincu o cam dădeau de gol. Degetul dus strategic în zona buzelor, privirea concentrată, mimica, limbajul trupului, nimic nu trăda o discuție banală. Dar întrebarea firească este de ce nu a continuat conversația în casă? Ce putea fi atât de important încât a preferat frigul, în detrimentul confortului propriei locuințe?

Sigur, frigul nu prea a atins-o, asta pentru că Otniela era bine pregătită pentru confruntarea cu temperaturile de afară. Ținuta era una lejeră, oversized, cu un aer ușor nonșalant, am putea spune. Blugii largi ne duc instant cu gândul la Puya în anii 2000, hanoracul larg, o haină plușată aruncată peste și o pereche de UGG-uri cu talpă înaltă au fost perfecte pentru a face față temperaturilor scăzute. Un detaliu interesant au fost ochelarii de soare. Poate voia să treacă neobservată sau poate ascundea faptul că renunțase complet la makeup în ziua cu pricina. Cert este că accesoriul a accentuat și mai tare misterul.

CITEȘTE ȘI – Otniela Sandu, de la Ferrari, la Golf 4! A lăsat trecutul în urmă şi… S-a “echilibrat” cu o cafeluţă şi o tură de oraş

NU RATA – De când e singură, Otniela face ravagii la orice pas! Fustița s-a ridicat și… S-a văzut TOT!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.