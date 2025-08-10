Acasă » Exclusiv » Otniela Sandu, de la Ferrari, la Golf 4! A lăsat trecutul în urmă şi… S-a “echilibrat” cu o cafeluţă şi o tură de oraş

Otniela Sandu, de la Ferrari, la Golf 4! A lăsat trecutul în urmă şi… S-a “echilibrat” cu o cafeluţă şi o tură de oraş

De: Ana Maria Păsat 10/08/2025 | 23:40
Otniela Sandu pare să-și fi vindecat total rănile trecutului, după ce s-a despărțit de Sebastian Dobrincu. Actrița s-a afișat pentru prima oară la luni bune de atunci în compania altui bărbat. Și, pare să se fi simțit cât se poate de bine, dat fiind și faptul că după ceva timp petrecut la o cafea, cei doi au plecat împreună, cu mașina bărbatului. Interesant este însă că vedeta a trecut de la Ferrari la…Golf 4, dar acest lucru nu pare să o deranjeze. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Otniela Sandu a închis definitiv capitolul legat de mediatizata sa relație cu Sebastian Dobrincu. Actrița pare să-și fi regăsit echilibrul emoțional în prezența altui bărbat, în compania căruia a fost surprinsă, recent. Cei doi au petrecut ceva timp la o cafenea cochetă, cu zâmbetul pe buze, într-o atmosferă cât se poate de relaxantă.

Otniela Sandu, în compania unui bărbat misterios. Foto: CANCAN.RO

Otniela Sandu a plecat cu mașina bărbatului misterios

Otniela Sandu pare să se fi simțit total în largul ei și extrem de bine alături de însoțitorul său. Motiv pentru care cei doi au și plecat apoi împreună, cu mașina tânărului misterios. Nu vreun bolid de lux, așa cum era obișnuită, ci o mașină simplă, mai exact, un Golf 4!

De remarcat și ținuta actriței, una sport, dar extrem de sexy. Aceasta îi evidenția perfect silueta tonifiată și atitudinea încrezătoare. Părul lăsat liber și machiajul discret au completat imaginea unei femei sigure pe ea, care a depășit momentele mai puțin plăcute din trecutul său sentimental.

Otniela Sandu a plecat cu mașina bărbatului misterios. Foto: CANCAN.RO

Idila cu Sebastian Dobrincu de scurtă durată, dar foarte intensă

Otniela Sandu a avut o idilă mediatizată cu milionarul Sebastian Dobrincu și mai păstrează și acum legătura cu mama acestuia. Cei doi s-au afișat pentru prima oară în public în decembrie 2024, la premiera filmului Căsătoria, regizat de Mihai Bendeac. Ulterior, aceștia s-au postat în vacanțe și la diverse evenimente.

Relația lor a durat însă mai puțin de patru luni. În primăvara acestui an, Sebastian Dobrincu a confirmat despărțirea, pentru ca la scurtă distanță să se împace cu fosta sa iubită, Ioana Ignat.

„A fost o relație scurtă și sinceră. Nu e ușor să fii un om ca mine. Am și eu defectele mele”, declara Sebastian Dobrincu. Acesta a recunoscut, în același timp, că prgramul său de muncă, cu zile de câte 18 ore, nu i-a permis să petreacă timp și mai mult cu Otniela, mai ales că în acea perioadă locuia în Dubai.

Otniela Sandu și decizia luată după despărțirea de Dobrincu

După ce s-a despărțit de Sebastian Dobrincu, Otniela Sandu a dat de înțeles că nu-și va mai face publice relațiile viitoare. Chiar dacă actrița va ține la secret numele bărbatului misterios în compania căruia s-a afișat, un lucru este cert. Otniela a ales să privească cu încredere spre viitor și să se concentreze numai pe prezent.

