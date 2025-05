Sebastian Dobrincu face lumină după despărțirea de Ioana Ignat: ”S-ar putea să se termine urât!” Viciile care au dus la ruptură!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Sebastian Dobrincu vorbește despre rutina sa de zi cu zi care îl ajută să își păstreze mintea limpede, afacerile sale și relația cu Ioana Ignat, care tocmai ce s-a încheiat. Milionarul de 26 de ani explică ce a învățat în ultimii ani despre iubire și cu ce lecții a rămas în urma acestei experiențe.

La cei 26 de ani, Sebastian Dobrincu a reușit să realizeze mai mult decât unii tineri de vârsta sa îndrăznesc să viseze măcar. Acest lucru i-a adus, însă, și foarte mult hate. Din fericire, criticile nu îl mai afectează deloc astăzi, spune fostul jurat de la PRO TV.

Recent, afaceristul a declarat că relația sa cu Ioana Ignat a ajuns la sfârșit. După mai multe separări și împăcări, el și cântăreața au luat-o pe drumuri diferite. Pentru totdeauna de data aceasta, susține el. Chiar dacă recunoaște că decizia nu a fost una ușor de suportat, Sebastian Dobrincu este recunoscător pentru lecțiile cu care a rămas în urma acestei experiențe.

”Am fost încăpățânat cu niște vicii pe care oamenii nu vor să le schimbe”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, fostul jurat de la Imperiul Leilor dezăvăluie cum i s-a schimbat percepția asupra iubirii în ultimii ani, dar și ce nu ar mai accepta niciodată în viitoarea sa relație:

”Eu am învățat niște lecții foarte valoroase. Faptul de a fi căpos, pe cât de tare m-a ajutat în viața profesioală, pentru că în afaceri sunt al naibii de perseverent, în viața personală, s-ar putea să fac rău. Să vrei tu să schimbi niște vicii, niște defecte, la niște persoane care nu vor să se schimbe… S-ar putea să se termine urât! Nu poți controla pe nimeni oricât ți-ar dori. Când sari calul și aplici perseverența, trebuie să știi să pui stop! Dacă nu funcționează, fiecare trebuie să își vadă de drumul lui. Am acceptat și am rezolvat multe probleme.

Bineînțeles că îmi recunosc și eu defectele, dar trebuie să fie reciproc, trebuie ca amândoi să își dorească să se schimbe. (…)

Eu sunt foarte căpos. De exemplu, am fost încăpățânat cu niște vicii, cu niște fixații pe care oamenii nu vor să le schimbe. Fie nu vor, fie nu pot să le schimbe”, a spus Sebastian Dobrincu cu privire la despărțirea prin care a trecut recent.

