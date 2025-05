Sebastian Dobrincu s-a DESPĂRŢIT de Ioana Ignat! Fostul jurat de la „Imperiul Leilor”, declaraţii tranşante: „Am încheiat lucrurile permanent”

Tânărul milionar Sebastian Dobrincu este liber de contract, veste care cu siguranță le va bucura pe admiratoarele sale. După scurta idilă cu Otniela Sandu, fostul jurat de la Imperiul Leilor a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO din nou în compania Ioanei Ignat și păreau că și-ar fi acordat o nouă șansă de dragul vremurilor bune. Realitatea este cu totul alta. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Sebastian Dobrincu a elucidat lucrurile, subliniind că au încheiat lucrurile, fiecare fiind cu viața lui și având libertatea de a-și găsi persoana potrivită. Tânărul antreprenor este implicat în multe proiecte, printre care și costruirea unui centru educațional, dar își face timp și pentru relaxare.

Sebastian Dobrincu nu a inclus-o pe Ioana Ignat în planurile de vacanță, întrucât nu mai sunt împreună. Milionarul plănuiește o escapadă la Nisa cu gașca de prieteni.

Sebastian Dobrincu: „Unul dintre proiecte este un centru educațional adaptat la realitatea cotidiană”

CANCAN.RO: Cum arată viața ta în prezent?

Sebastian Dobrincu: Sunt foarte bine și fizic și psihic. E o viață așa cum m-am obișnuit-o eu de ceva timp. Foarte multă muncă, foarte multe proiecte care mă dau jos din pat, mă încarcă cu energie, oameni mișto în viața mea. Cam ca de obicei.

Citește și: Otniela, mesaj trist după ce a fost părăsită de Sebastian Dobrincu: ”Îmi dau lacrimile”

CANCAN.RO: În ce proiecte te implici?

Sebastian Dobrincu: Am niște business-uri foarte interesante pe care le-am început în ultimul timp aici, în România. Unul dintre ele este un centru educațional adaptat la realitatea cotidiană. Tot ce înseamnă locuri de muncă și mediul profesional de după, pentru că mi se pare că școala a rămas cumva două decenii, ca și curriculum, ca și abordare pedagogică în spate și e nevoie de un refresh, de o actualizare a metodelor de predare și a curriculumului actualizat cu meseriile actuale. Pentru că oricum vine inteligența artificială și o să schimbe realitatea a tot ceea ce facem zilnic. E inevitabil. Deci, nu știu, pregătim o generație momentan de elevi pentru ceva incert și din perspectiva asta vreau să fac ceva. Vorbim de construitul unei școli de la zero, un centru educațional cu componentă sportivă, cu pregătire sportivă pe măsură și așa mai departe. Urmează. E de durată, dar și în educație roadele le culegi de-a lungul deceniilor, nu neapărat 2-3 ani.

CANCAN.RO: Când erai mic, i-ai spus mamei tale că tu într-o zi vei fi cineva important. Povestește-mă un pic despre acest vis al tău, această revelație până la urmă. Ai devenit un nume important.

Sebastian Dobrincu: E important de menționat că atunci când suntem mici spunem foarte multe prostii. Adică, din câte prostii am spus, întâmplător poate s-a materializat ceva. Nu știu, n-am avut visul ăsta neapărat de mic. Mi-am dorit să nu-mi irosesc viața, asta știu de mic, de tânăr cel puțin. Să fac ceva notabil, să mă bucur de faptul că am șansa de a fi în viață, ceea ce mulți o iau de-a gata. Sănătatea o luăm de-a gata. Cam toate lucrurile cu care ne obișnuim le luăm ca fiind acolo mereu. Mi-am dorit să fac ceva notabil. Mi-am dorit să las ceva în urmă, să pot să contez în viețile oamenilor din jurul meu, nu să treacă existența mea neobservată.

CANCAN.RO: Dar abilitățile astea cum ți le-ai descoperit? Ce vârstă aveai?

Sebastian Dobrincu: Mi-am construit tot ce înseamnă cunoștințele mele în tehnologie de când eram copil. Adică, pe la 7-8 ani am descoperit eu calculatorul, că pot să programez, să-mi creez site-uri, jocuri. Și de acolo am început să învăț de-a lungul întregii copilării. Și asta am continuat până în ziua de azi și asta fac și în ziua de azi. Învățatul mi se pare că nu se termină cu diploma în niciun caz, dimpotrivă, cred că abia atunci încep lecțiile cu adevărat importante în viață.

Sebastian Dobrincu: „Am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui”

CANCAN.RO: Vine vara. Ți-ai rezervat și timp pentru vacanțe? Mă gândesc că trebuie să te sincronizezi și cu programul Ioanei.

Sebastian Dobrincu: Păi de ce să mă sincronizez cu programul Ioanei?

CANCAN.RO: Nu vrei să pleci singur în vacanță, nu?

Sebastian Dobrincu: Păi și de ce să plec cu Ioana, pentru că nu mai sunt împreună cu Ioana. Adică, n-ar fi ciudat?! Ioana o să plece cu prietenele ei, cu prietenii ei. Eu cu prietenii mei, cu prietenele mele. Fiecare cu viața lui.

CANCAN.RO: Deci sunteți din nou amici?

Sebastian Dobrincu: Da, am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el.

Sebastian Dobrincu: ” Vreau să ajung în Nisa”

CANCAN.RO: Și să revenim la vacanța ta.

Sebastian Dobrincu: Trebuie să mă coordonez cu prietenii, pentru că și prietenii mei sunt tare afurisiți și greu dau de ei. Toată ziua muncesc și ei și cu prima ocazie, când prind două-trei zile legate, Nisa. Vreau să ajung în Nisa. Am fost acum de curând și mi-a plăcut foarte mult și vreau să mă duc să mai zac câteva zile pe acolo.

Foto: CANCAN/Instagram

Citește și: Ascensiunea fulminantă a Ioanei Ignat nu-l dă pe spate pe Sebastian Dobrincu! A uitat că este lângă el! Imagini suculente

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.