Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor

Anul 2026 vine cu vești bune pentru sute de mii de români care au credite la bancă. Ratele acestora o să scadă, iar asta se va simți încă de la începutul anului. Cine sunt cei care o să beneficieze de rate mai mici încă din primul semestru al anului viitor?

Primele schimbări apar chiar de la 1 ianuarie 2026. IRCC-ul creditelor ipotecare va fi de 5,68%, în scădere de la 6,06%, nivelul valabil în prezent. Potrivit analiștilor financiari, ratele la credit, indiferent dacă este vorba despre împrumuturi noi sau vechi, despre sume mai mari sau mai mici, vor scădea cu minimum 3% de la începutul anului viitor. Mai mult, această reducere ar putea ajunge la aproximativ 3,5% în trimestrul al doilea, în contextul în care IRCC valabil de la 1 aprilie 2026 este estimat la 5,57%.

Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026

Scăderea IRCC-ului are un impact direct asupra românilor care au credite cu dobândă variabilă legată de acest indice. De la 1 ianuarie 2026, IRCC coboară de la 6,06% la 5,68% pe an, valoare la care se adaugă marja băncii în calculul final al dobânzii. Datele existente până la 29 decembrie arată că și în trimestrul al doilea din 2026 IRCC se va situa în jurul valorii de 5,57%.

Acest lucru înseamnă că, pentru primul semestru din 2026, IRCC scade cu aproximativ 50 de puncte de bază. Conform estimărilor, rata unui credit ipotecar se poate reduce cu circa 100 de lei, în funcție de maturitatea împrumutului. Specialiștii subliniază că reducerea de 3–3,5% a ratei lunare se va resimți atât pentru cei care au deja credite, cât și pentru cei care intenționează să ia un împrumut ipotecar în prima jumătate a anului viitor.

Valorile IRCC din perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025 au variat între un maxim de 6,37% și un minim de 5,53%, rezultând o medie de 5,68%, baza de calcul pentru indicele valabil de la 1 ianuarie 2026. Banca Națională a României urmează să anunțe oficial noul IRCC pe 30 sau cel târziu pe 31 decembrie, acesta fiind semnificativ mai mic față de nivelul din luna octombrie.

Potrivit datelor BNR, 596.567 de români aveau, la 31 iulie 2025, credite ipotecare cu dobânda legată de IRCC, cu o valoare totală a împrumuturilor de 80,27 miliarde de lei. În același timp, majoritatea creditelor ipotecare contractate de persoane fizice sunt cu dobândă fixă – peste 2,2 milioane, reprezentând aproximativ 70% din total.

