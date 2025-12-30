Acasă » Știri » Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor

Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 16:52
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026

Anul 2026 vine cu vești bune pentru sute de mii de români care au credite la bancă. Ratele acestora o să scadă, iar asta se va simți încă de la începutul anului. Cine sunt cei care o să beneficieze de rate mai mici încă din primul semestru al anului viitor?

Primele schimbări apar chiar de la 1 ianuarie 2026. IRCC-ul creditelor ipotecare va fi de 5,68%, în scădere de la 6,06%, nivelul valabil în prezent. Potrivit analiștilor financiari, ratele la credit, indiferent dacă este vorba despre împrumuturi noi sau vechi, despre sume mai mari sau mai mici, vor scădea cu minimum 3% de la începutul anului viitor. Mai mult, această reducere ar putea ajunge la aproximativ 3,5% în trimestrul al doilea, în contextul în care IRCC valabil de la 1 aprilie 2026 este estimat la 5,57%.

Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026

Scăderea IRCC-ului are un impact direct asupra românilor care au credite cu dobândă variabilă legată de acest indice. De la 1 ianuarie 2026, IRCC coboară de la 6,06% la 5,68% pe an, valoare la care se adaugă marja băncii în calculul final al dobânzii. Datele existente până la 29 decembrie arată că și în trimestrul al doilea din 2026 IRCC se va situa în jurul valorii de 5,57%.

Acest lucru înseamnă că, pentru primul semestru din 2026, IRCC scade cu aproximativ 50 de puncte de bază. Conform estimărilor, rata unui credit ipotecar se poate reduce cu circa 100 de lei, în funcție de maturitatea împrumutului. Specialiștii subliniază că reducerea de 3–3,5% a ratei lunare se va resimți atât pentru cei care au deja credite, cât și pentru cei care intenționează să ia un împrumut ipotecar în prima jumătate a anului viitor.

Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026

Valorile IRCC din perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025 au variat între un maxim de 6,37% și un minim de 5,53%, rezultând o medie de 5,68%, baza de calcul pentru indicele valabil de la 1 ianuarie 2026. Banca Națională a României urmează să anunțe oficial noul IRCC pe 30 sau cel târziu pe 31 decembrie, acesta fiind semnificativ mai mic față de nivelul din luna octombrie.

Potrivit datelor BNR, 596.567 de români aveau, la 31 iulie 2025, credite ipotecare cu dobânda legată de IRCC, cu o valoare totală a împrumuturilor de 80,27 miliarde de lei. În același timp, majoritatea creditelor ipotecare contractate de persoane fizice sunt cu dobândă fixă – peste 2,2 milioane, reprezentând aproximativ 70% din total.

Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate

Cu cât va crește impozitul pentru o mașină începând cu 1 ianuarie 2026. Suma care trebuie plătită pentru un motor între 1601 cmc si 2000 cmc

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Știri
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
Știri
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din ...
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
Se schimbă legea pentru românii cu casă sau teren. Ce se va modifica la cadastru
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
A fost cutremur în România. În ce orașe s-a resimțit
Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Silvana Rîciu l-a visat într-un mod tulburător pe Ion Drăgan: ”Nu îl văzuse nimeni”
Bancul sfârșitului de an | „Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex”
Bancul sfârșitului de an | „Mami, ce se află în pachețelele pe care scrie Durex”
Vezi toate știrile
×